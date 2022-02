Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało, że w województwie zachodniopomorskim bez prądu pozostaje 55 tys. odbiorców. ​"Najgorsza sytuację mamy w Chojnie, tam nasze służby pracują najciężej, by to napięcie przywrócić. Niepodłączonych mamy jeszcze dziewięć linii wysokiego napięcia i 134 średniego" - poinformowała w niedzielę rzeczniczka prasowa szczecińskiego oddziału Enea Operator Monika Błaszyk.

Strażacy przygotowują się do akcji usuwania drzewa, które przewróciło się na dom (zdjęcie ilustracyjne) / Mateusz Marek / PAP

W najtrudniejszych momentach w województwie zachodniopomorskim bez prądu było blisko 200 tys. odbiorców. Najcięższa sytuacja w regionie była w powiecie wałeckim i drawskim.

Usuwamy powalone drzewa i gałęzie z dróg i linii energetycznych, przygotowujemy pole pracy dla służb energetycznych, żeby mogli wchodzić i naprawiać, a nie przejmować się usuwaniem skutków powalonych drzew. Zasilamy w energię elektryczną ujęcia wody w kilku miejscowościach, wykonujemy loty dronami, w celu lokalizacji tych miejsc, gdzie są uszkodzone linie energetyczne - poinformował zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Andrzej Podolak.



W powiecie drawskim w usuwanie skutków wichury aktualnie zaangażowanych jest około stu osób. Strażaków z regionu wspierają kadeci ze szkół aspirantów w Poznaniu i Częstochowie.



Tutaj na bieżąco sprawdzisz gdzie wieje najmocniej.





Ostrzeżenia IMGW

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla województwa zachodniopomorskiego. Drugi stopień dotyczy północnych powiatów: sławieńskiego, kołobrzeskiego, kamieńskiego, gryfickiego, koszalińskiego oraz Świnoujścia.



"Prognozuje się wystąpienie silnego i bardzo silnego wiatru o średniej prędkości od 55 km/h do 70 km/h, w porywach do 100 km/h, z południowego-zachodu i zachodu. Miejscami wystąpią burze. Najsilniejsze porywy wiatru spodziewane są od wczesnych godzin rannych do południowych" - poinformował IMGW.



Pierwszy stopień dotyczy pozostałych części woj. zachodniopomorskiego, tam wiatr może osiągać średnią prędkość od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h. Lokalnie mogą wystąpić też burze.



"W związku z przechodzeniem burz istnieje niewielkie 30 proc. prawdopodobieństwo wystąpienia pojedynczych porywów do 100 km/h" - informuje IMGW. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 1.00 do godz. 16.00 w poniedziałek.



Jak podaje IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej



Drugi stopień ostrzeżenia oznacza duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Zaleca się wzmożoną ostrożność, śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej, a przede wszystkim przestrzeganie zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Należy dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

