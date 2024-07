Niewybuchu z czasów II wojny światowej został znaleziony przy drodze S3 na wysokości miejscowości Wysoka Gryfińska. Jak poinformowało Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie ma już utrudnień dla kierowców.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Przy drodze S3 na wysokości miejscowości Wysoka Gryfińska został znaleziony niewybuch z czasów II wojny światowej. Konieczna była ewakuacja mieszkańców miejscowości Chlebowo.



W związku z koniecznością usunięcia niewybuchu, droga od węzła Gryfino do węzła Szczecin-Klucz była zamknięta w obu kierunkach w godz. 8.30-11.30. Został zamknięty też Mop Wysoka.



Zamknięta była też droga powiatowa na odcinku od Radziszewa do Wysokiej Gryfińskiej oraz droga powiatowa od miejscowości Stare Brynki do Chlebowa.

Około 80 osób opuściło wieś na własną rękę, pojechali do pracy czy do znajomych. Dziesięć osób właśnie przewozimy do szkoły podstawowej w Gardnie, a 13 osób zostaje na miejscu. Te osoby musiały podpisać stosowne oświadczenie - poinformował Andrzej Wiśniewski, kierownik gminnego centrum zarządzania kryzysowego w Gryfinie.

Niewybuch to dwumetrowej długości pocisk z radzieckiej wyrzutni rakiet - słynnej katiuszy.

To pocisk o dużym polu rażenia. Saperzy wyznaczyli strefę bezpieczeństwa 1500 metrów. My się do tego stosujemy. Ewakuacja przebiegała zgodnie z planem, bez problemów - przekazał Wiśniewski.

Wyznaczoną strefę bezpieczeństwa patrolowali policjanci, strażnicy gminni, druhowie OSP, straż leśna i służby drogowe.