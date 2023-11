Boom na mieszkania w szczecińskim TBS. O kilkanaście mieszkań, jakie mają powstać w śródmiejskim kwartale niedaleko placu Zgody, stara się ponad 100 rodzin. O tym, kto otrzyma prawo do mieszkania, zdecyduje losowanie.

Zakończenie realizacji robót budowlanych planowane jest w połowie przyszłego roku. / Szczeciński TBS /

Szczecińskie TBS od ubiegłego roku notuje niespotykany w działalności spółki wzrost zainteresowania oferowanymi mieszkaniami. Podobnie było w przypadku kwartału 36.

W październiku ruszył nabór osób chętnych do partycypowania w kosztach budowy czternastu mieszkań przeznaczonych na wynajem, które powstają w obrębie aktualnie modernizowanego kwartału śródmiejskiego położonego w pobliżu placu Zgody.

W ciągu niespełna 3 tygodni do spółki wpłynęło aż 106 wniosków. Największym zainteresowaniem cieszą się mieszkania dwupokojowe duże (o pow. 53,06 m 2). Na trzy tego typu lokale złożono 44 wnioski. Z kolei na osiem mieszkań jednopokojowych (o pow. 35,39 m2), zostało złożonych 29 wniosków. A na 3 mieszkania dwupokojowe małe (o pow. 46,93 m2) wpłynęły 33 wnioski - wymienia Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa.

Oferta spółki jest bardzo atrakcyjna z uwagi na jej konkurencyjność w stosunku do rynku najmu komercyjnego. Również z uwagi na wysokie ceny nabycia mieszkań oferowanych przez lokalnych deweloperów, a także ograniczenia w dostępie do kredytu hipotecznego - tłumaczy Grażyna Szotkowska, prezes zarządu Szczecińskiego TBS. Duże zainteresowanie mieszkaniami budowanymi przez spółkę jest związane z ich lokalizacją i standardem wykończenia. Dotyczy ono praktycznie wszystkich oferowanych przez nas lokali - dodaje.

Aktualnie wszystkie złożone wnioski złożone w ostatnim naborze są sprawdzane pod kątem kompletności oraz spełnienia wymagań dochodowych wnioskodawców i ich rodzin. Po ich zweryfikowaniu sporządzona zostanie ostateczna lista wnioskodawców. Następnie odbędzie się losowanie. Z tymi, którzy wylosują mieszkanie, zostanie zawarta umowa partycypacji w kosztach budowy wylosowanego lokalu. Po zakończeniu budowy i odbiorze mieszkań do eksploatacji zostanie zawarta umowa najmu.

Tak oblegany kwartał śródmiejski nr 36 znajduje się w obrębie ulic Bohaterów Getta Warszawskiego, Księcia Bogusława X, Małkowskiego, Bł. Królowej Jadwigi oraz pl. Zgody. Jego kompleksowa przebudowa rozpoczęła się w czerwcu 2021 roku. W ramach rewitalizacji uporządkowane zostanie jego wnętrze oraz wykonane zostanie nowe zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury oraz wprowadzeniem nowej zieleni.

Ponadto zakres prac obejmuje budowę dwupoziomowego parkingu podziemnego, budowę budynku mieszkalnego i budynku usługowego, a także budowę żłobka oraz rozbudowę siedziby Szczecińskiego TBS. Centralna część kwartału zostanie przeznaczona na główny plac publiczny. Wzdłuż placu, przez środek kwartału zostanie poprowadzona pergola, pod którą zaplanowano miejsca do spotkań, rekreacji lub zabaw. Z centralnego placu zapewniony będzie dostęp do wszystkich podwórek zaprojektowanych w kwartale, w tym do każdego z budynków mieszkalnych i usługowych. Centralny plac będzie wzbogacony mini amfiteatrem, fontanną w formie posadzkowych dysz, z siedziskami i zielenią.

Zakończenie realizacji robót budowlanych planowane jest w połowie przyszłego roku.