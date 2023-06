To największa tragedia w historii naszej szkoły – mówią władze Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie w niedzielę w pracowni grafiki użytkowej doszło do wybuchu. Bardzo ciężko poparzona została studentka uczelni. Ucierpiały też dwie wykładowczynie.

Budynek Akademii Sztuki na placu Orła Białego w Szczecinie (zdj. arch.) / Marcin Bielecki / PAP

Do wybuchu łatwopalnych substancji doszło podczas przygotowywania wklęsłodruku.



To jest metoda trawienia kwasem w blasze. Ta blacha później służy jako matryca do druku. Jest mnóstwo dodatkowych odczynników, rozpuszczalniki różnego rodzaju. To wszystko jest łatwopalne. Używa się też kalafonii, która jest silnie łatwopalna - mówił Ireneusz Kuriata, dziekan Wydziału Grafiki. Nie wiadomo, dlaczego doszło do zapalenia się tych substancji. Wykładowczynie, które były na miejscu, są specjalistkami w tej technice. Mają z niej doktoraty i wieloletnie doświadczenie.

Eksplozja uszkodziła wykonaną z regipsu ścianę działową i drzwi. Budynek Akademii Sztuki przy ulicy Kolumba pozostanie zamknięty do odwołania.

Rektor uczelni - dr hab. Mirosława Jarmołowicz - wydała oświadczenie ws. wczorajszego wypadku.

"Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tym zdarzeniem. W tej chwili nasze myśli kierujemy do rannej studentki i wykładowczyń, które są pod opieką lekarzy. Żywimy nadzieję, że wszystkie wrócą do zdrowia. Uczelnia współpracuje ze służbami wyjaśniającymi okoliczności zdarzenia" - zapewniła.