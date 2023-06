Policję i wojsko skierowano na miejsce niedzielnego wybuchu w Wojsławicach w powiecie radomskim. Jak ustalono, doszło tam najprawdopodobniej do detonacji niewybuchu z czasów II wojny światowej. Do sprawy w Porannej rozmowie w RMF FM odniósł się rzecznik rządu Piotr Müller. "Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych sprawdziło - nie było żadnego obiektu, który by przelatywał w tym czasie" - wyjaśnił, nawiązując do głośnego incydentu z rosyjską rakietą, która spadła na teren Polski i została odnaleziona dopiero po kilku miesiącach.

Zdj. ilustracyjne /Archiwum RMF FM