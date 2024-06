Zamiast iść do sklepu po nową butelkę wody, można zaczerpnąć ją z miejskiego poidełka. W Szczecinie powstaje sieć ogólnodostępnych ujęć wody, którą śmiało można pić. Jest ona czysta i przebadana.

W Szczecinie powstaje sieć poidełek. / ZWiK Szczecin /

W Szczecinie jest już kilka miejsc, gdzie znajdują się specjalne poidełka z przebadaną, zdatną do spożycia wodą. Choć upały na chwilę odpuściły, to na spacer warto wziąć bidon, by napełnić go czystą wodą.

Poidełka są jeszcze elementami przestrzeni, do których mieszkańcy Szczecina nie są przekonani. Ciągle wydaje się im, że to zwykłe kraniki, przy których myje się ręce lub opłukuje twarz. Nic bardziej mylnego! Woda z każdego z miejsc jest specjalnie przebadana i nadaje się do bezpośredniego spożycia - mówi Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

Poidełka ZWiKu są specjalnie oznaczone, żeby nikt nie miał wątpliwości do czego służą.

Poidełka można znaleźć przy alejce spacerowej obok Arkonki, na Różance oraz Bulwarach.

Swoje urządzenia ma też Zakład Usług Komunalnych. Są na Skwerze Misia Wojtka, w Parku Wolności, na Szymanowskiego, w Parku Kasprowicza przy Teatrze Letnim, w skateparku Chełminek przy ul. Chełmińskiej i Parku na Psim Polu na Os. Zawadzkiego-Klonowica.