Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego rozpoczął zbiórkę darów dla dwóch partnerskich regionów z Ukrainy. Chodzi o obwody mikołajowski i odeski.

Zdj. ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Nasi przyjaciele z Ukrainy dziś wyjątkowo potrzebują wsparcia. Nie tylko gestów solidarności, ale konkretnej, materialnej i rzeczowej pomocy - mówi cytowany w komunikacie marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Czas jest wyjątkowy, wiec nasze działania również są ekstraordynaryjne. W kancelarii ogólnej urzędu marszałkowskiego, na Zamku, uruchomiliśmy punkt przyjmowania darów. Bardzo liczymy na odzew szczecinian i mieszkańców całego regionu - podkreśla.

Co jest najbardziej potrzebne?

Punkt składania darów jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10-18 (Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, wejście I, tzw. mały dziedziniec).

Na stronach urzędu marszałkowskiego opublikowano listę najbardziej potrzebnych produktów i urządzeń. To m.in.:

- artykuły spożywcze o długim terminie przydatności - konserwy, batony energetyczne;

- latarki, świece, zapałki;

- ładowarki uniwersalne (do powerbanków, akumulatorów itp.);

- apteczki domowe i apteczki taktyczne, środki dezynfekujące, środki opatrunkowe;

- środki higieny osobistej dla mężczyzn (m.in. jednorazowe maszynki do golenia, kremy na otarcia);

- żele do prania, żele pod prysznic;

- ciepła bielizna męska i/lub termiczna (nieużywana), skarpety (w różnych rozmiarach).

Jak podkreślono, na wagę złota jest sprzęt medyczny - np. torby ambu i narzędzia chirurgiczne.

"W zapotrzebowaniu zgłoszonym przez obwód odeski znalazły się m.in. lampy akumulatorowe (10 sztuk), karimaty (500), poduszki dmuchane (40), powerbanki (30), przewody mikro USB (10), baterie AAA (400 sztuk), baterie AA (400), baterie CR 123 (400 sztuk), worki budowlane (100), wzmocniona taśma (40), generatory Diesla (100 sztuk), nagrzewnice (50), butle gazowe (10), akumulatory samochodowe 80Ah (10). Obwód mikołajowski czeka na żywność (w puszkach, suszoną, produkty liofilizowane; sucharki, herbatniki; herbata i kawa, produkty zbożowe, sól, cukier), termosy i pudełka termiczne, odzież (przede wszystkim bieliznę termiczną), kanistry (5-20 litrów), powerbanki, czajniki elektryczne" - czytamy w komunikacie urzędu marszałkowskiego.

