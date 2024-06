Trwa rolniczy protest na S3 w Zachodniopomorskiem. Protestujący domagają się rozwiązania problemów branży rolnej. Policja wyznaczyła objazdy drogami wojewódzkimi. Kierowcy powinni uważać na węźle Pyrzyce.

Rolniczy protest w Zachodniopomorskiem / Aneta Łuczkowska, RMF FM / RMF24

Jest to okres intensywnych prac polowych, ale jesteśmy zmuszeni do wyjeżdżania na ulicę. Przyszłość spędza sen z powiek - powiedział naszej reporterce Anecie Łuczkowskiej jeden z protestujących rolników.



Traktory wjechały na ekspresówkę po godz. 10.20. Droga został zablokowana przez traktory i auta osobowe z biało-czerwonymi i zielono-żółtymi flagami kółek rolniczych.



Czy dla polskiego rządu na pewno Polska jest priorytetem, czy jedna Unia Europejska? - takie pytania można było usłyszeć dziś podczas protestu.

Ekspresówka łącząca Szczecin z Gorzowem na odcinku prawie 20 km jest nieprzejezdna w obu kierunkach.

Policja wyznaczyła objazdy drogami wojewódzkimi (DW120 i DW119). Kierowcy jadący ze Szczecina w stronę Gorzowa Wielkopolskiego powinni kierować się do węzła Gryfino, a następnie do węzła Myślibórz. Dojazd z Gorzowa Wielkopolskiego do Szczecina odbywa się przez węzeł Myślibórz i Pyrzyce, a następnie przez węzeł Gryfino.

GDDKiA informuje, że droga S3 będzie zablokowana do godz. 12.30. Wszystkie służby, pojazdy uprzywilejowane, osoby jadące do szpitala, na badania, wizyty lekarskie, konsultacje lekarskie, pojazdy przewożące dzieci niepełnosprawne i lekarze będą przepuszczani przez blokadę.