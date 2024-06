Na kary od 1,5 roku do 5 lat więzienia Sąd Okręgowy we Wrocławiu zostały skazanych siedem osób, w tym policjanci, opiekunowie i lekarki, oskarżonych po śmierci 25-letniego obywatela Ukrainy Dmytro N. we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym.

Sąd wydał wyrok w procesie siedmiu osób oskarżonych ws. śmierci 25-letniego obywatela Ukrainy Dmytro N. / Maciej Kulczyński / PAP

Sąd uznał oskarżonych winnymi nieumyślnego spowodowania śmierci 25-letniego Dmytro N. poprzez bicie i siłowe przyciskanie go oraz - w przypadku lekarki - braku reakcji na stosowanie tego rodzaju środków przymusu.

Siedem osób skazanych, dwie uniewinnione

Najsurowsze kary - pięć lat więzienia - sąd orzekł wobec dwóch, byłych już policjantów. Pozostała dwójka byłych funkcjonariuszy, lekarka oraz dwóch pracowników Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym zostali skazani na kary od 1,5 roku więzienia do 4 lat.

Dwie pracownice izby wytrzeźwień zostały uniewinnione.

Okoliczności tragedii

Do tragedii doszło 30 lipca 2021 roku. Po godzinie 22:30, wrocławscy policjanci otrzymali zgłoszenie z prośbą o pomoc od ratowników pogotowia, którzy udzielali pomocy medycznej mężczyźnie przy jednym z przystanków MPK na osiedlu Huby.

Ze zgłoszenia tego wynikało, że mężczyzna jest pijany i agresywny. Z uwagi na stan, w którym się znajdował i brak przeciwwskazań medycznych, podjęto decyzję o jego umieszczeniu we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym. Mężczyzna zmarł w ośrodku.

Ustalenia mediów, oświadczenie komendy

Według "Gazety Wyborczej", która opisywała tę sprawę, 25-letni Dmytro był we wrocławskiej izbie wytrzeźwień bity pałką i duszony przez kilku policjantów, czego dowodem jest nagranie z monitoringu. Bezpośrednio po tych zdarzeniach Komendant Miejski Policji we Wrocławiu podjął decyzję o zawieszeniu w czynnościach służbowych czterech z interweniujących na miejscu funkcjonariuszy, a wobec dwóch z nich wszczęto procedurę w kierunku wydalenia ze służby.

Onet opisywał, że po dojechaniu na miejsce trzech policjantów - Franciszek K., Rafał P. i Mariusz Sz. - wyłączyło nasobne kamery, którymi mają obowiązek rejestrować podejmowane przez siebie czynności. Funkcjonariusze zabrali 26-latka do izby wytrzeźwień przy ul. Sokolniczej; po wyjściu z radiowozu był zakuty w kajdanki.

Portal poinformował, powołując się na wykonane chwilę później nagranie i zeznania funkcjonariuszy, że tuż przed opuszczeniem radiowozu Ukrainiec został potraktowany gazem pieprzowym. Nie mogąc trzeć piekących go oczu, wierzgał i rzucał się na siedzeniu izbowej poczekalni. Onet dotarł do zapisu monitoringu, na którym widać, jak brutalnie policjanci potraktowali Ukraińca. Katowali go przez blisko 40 minut, uderzając go pięścią w twarz, dusząc i dociskając policyjną pałką.

W specjalnym oświadczeniu do sprawy odniosła się Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, zapewniając, że wewnętrzne czynności wyjaśniające zostały wszczęte, zanim o sprawie poinformowały media. "Należy z całą stanowczością zaznaczyć, że nie ma i nigdy nie było przyzwolenia na tego typu zachowania. Osoby zachowujące się w stosunku do innych niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi lub naruszające jakiekolwiek przepisy prawa niegodne są tego, by nosić policyjny mundur" - podkreślono w oświadczeniu.