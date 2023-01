Najnowocześniejsze w Polsce schronisko dla bezdomnych zwierząt jest już gotowe. Ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja, boksy dostosowane do wielkości psa - z takich udogodnień będą mogły korzystać czworonogi, które trafią do tej placówki.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przeprowadzka psów i kotów zaplanowana jest na koniec stycznia. Miejsca wystarczy dla 80 psów i 50 kotów - podaje portal gs24.pl.

Ale to nie znaczy, że już w styczniu schronisko się całkowicie zapełni. Na ul. Południową, gdzie mieści się nowa siedziba schroniska, przyjadą z al. Wojska Polskiego jedynie 52 psy i 9 kotów.

Ewa Mrugowska, kierowniczka szczecińskiej placówki przekazała, że jeszcze do niedawna w schronisku przebywało nawet 1800 psów rocznie. Zwierząt teraz jest mniej, ale zgodnie z obowiązującymi przepisami, muszą mieć zapewnione duże lepsze warunki pobytu - zapewnia.

Kierownik Mrugowska twierdzi, że ostatnio zauważalne są dwie związane ze zwierzętami tendencje.

Pierwsza to wzrost porzuceń, do których dochodzi z powodu ostatnich podwyżek, które dotknęły również usługi weterynaryjne. Druga, bardzo miła, to zwiększona liczba adopcji.

Jak się dowiedzieliśmy, większą popularnością cieszą się ostatnio koty. To po nie częściej przychodzą szczecinianie.

- Są tańsze w utrzymaniu i mniej absorbujące - tłumaczy kierowniczka obiektu.