Ceny węgla powoli spadają. I to tego sprzedawanego przez gminy, jak i na komercyjnych składach. Spadły ceny także pelletu- podaje portal zakopane.naszemiasto.pl.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jest stosunkowo ciepła zima i coraz bliżej wiosny - mówią na składach opału pod Tatrami.

W 2023 roku gmina Poronin w powiecie tatrzańskim obniżyła ceny węgla, który za jej pośrednictwem mogą kupić. O ile w 2022 roku za tonę węgla górale płacili 1750 zł, o tyle w tym roku jest taniej o 50 zł na tonie. To niestety nie jest ostateczna cena, bo to po stronie mieszkańca jest pokrycie kosztów transportu opału ze składy w Bukowinie Tatrzańskiej do domu.

Anita Żegleń, wójt gminy Poronin przekazała, że udało się obniżyć ceny węgla, dzięki temu, że teraz, przy dostawach na 2023 rok będzie nieco mniej pracy.

Np. będziemy potrzebowali mniej osób do obsługi i weryfikacji wniosków od mieszkańców. Bo wnioski na 2023 roku składają te same osoby, które zostały już zweryfikowane przy zamówieniach na 2022 roku - mówi Anita Żegleń. Dodaje, że cena samego zakupu węgla w kopalni nie zmieniła się.

Inne gminy w regionie na razie utrzymują ceny z 2022 roku. U nas cena będzie taka sama, czyli 1900 zł za tonę. Na razie zamówiliśmy 900 ton ekogroszku i węgla grubszego, tzw. orzecha. Dostawy już do nas jadą - mówi Marcin Kolasa, wicewójt gminy Nowy Targ.

Nie będzie na razie obniżki ceny węgla. Nas tona węgla w kopalni kosztuje 1500 zł. Do tego dochodzą koszty obsługi sprzedaży i transportu. Węgiel dystrybuujemy poprzez cztery składy na terenie naszej gminy. Zależało nam na tym, by te składy mogły przetrwać. Bo oni nie mają poza naszym węgle żadnego innego. A przecież płacą u nas podatki, zatrudniają ludzi - dodał wójt.

W Zakopanem również cena tony węgla pozostanie na dotychczasowym poziomie.

1890 zł za tonę. Do tego mieszkaniec musi opłacić transport ze składy na Wojdyłach do swojego domu - mówi Marta Buńda, naczelnik wydziału ewidencji i pozwoleń urzędu miasta Zakopane, który to zajmuje się sprzedażą węgla dla mieszkańców.