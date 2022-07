"Nie udało się odnaleźć w Bałtyku mężczyzny, który miał w sobotę rano wejść do wody z głównej plaży w Mielnie i nie wypłynąć" - poinformowały służby ratunkowe. Akcja poszukiwawcza została zakończona.

Akcja poszukiwawcza w Mielnie została zakończona. Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

SAR w sobotę o godz. 6.51 otrzymał informację o młodym mężczyźnie, który w Mielnie wszedł do wody między falochronami i nie wypłynął. Służbom ratowniczym nie udało się go odnaleźć w Bałtyku.



Akcja trwała kilka godzin. "Została zakończona i nie planujemy jej wznowienia w kolejnych dniach" - powiedział rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) w Gdyni Rafał Goeck.



W poszukiwaniach brały udział dwie jednostki Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa z Kołobrzegu i z Darłowa, specjalistyczna grupa nurków z PSP, ochotnicze straże pożarne i ratownicy wodni.



JAKA POGODA W SOBOTĘ?

Pomorskie: Sztorm na Bałtyku nawet do 9 w skali Beauforta



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed sztormem we wschodniej części strefy brzegowej. Synoptycy przewidują wiatr wiejący w porywach do 9 w skali Beauforta.



Dyżurny synoptyk IMGW prognozuje burze z porywami wiatru i intensywnymi opadami deszczu, lokalnie gradu.



Ostrzeżenie obowiązuje w sobotę od godz. 10 do 19 we wschodniej części strefy brzegowej, czyli od latarni Rozewie do wschodniej granicy państwa.



Drugi stopień zagrożenia dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia.









