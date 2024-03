​Miłosz Janczewski jest kandydatem PiS na prezydenta Koszalina. To radny miejski, architekt, który będzie walczył o zwycięstwo, o to, żeby przekonać do siebie jak największą liczbę mieszkańców - powiedział w piątek, przedstawiając kandydata, poseł PiS Paweł Szefernaker.

B. wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker w koszalińskiej siedzibie PiS, prezentując kandydata partii na prezydenta Koszalina, mówił, że łączy on młodość i doświadczenie. 41-letni Janczewski, któremu towarzyszyła żona i roczna córeczka, podziękował partyjnym kolegom i koleżankom za wybór jego kandydatury, wsparcie i zaufanie. Mam nadzieję, że was nie zawiodę, że nie zawiodę też mieszkańców, którzy, mam nadzieję, oddadzą na mnie głos - mówił, zapewniając, że zależy mu na rozwoju Koszalina. Zaznaczył, że po ukończeniu architektury na Politechnice Gdańskiej, wyjechał do Krakowa i Wenecji na praktykę w zawodzie architekta, wrócił do Koszalina, gdzie pracuje i jest radnym. Przekazał, że teraz, jako kandydat na prezydenta miasta, zamierza wykorzystać zdobyte doświadczenie samorządowe i zawodowe. Uważam, że Koszalin jest bardzo ładnym miastem, pięknie położonym, prawie nad morzem, przy jeziorze Jamno, przy Górze Chełmskiej. Czystym, schludnym. Powinno teraz wejść w nowy etap. W nowoczesną formę. Powinniśmy wejść ambitniejszym krokiem w przyszłość - ocenił Janczewski. Przekazał, że program wyborczy PiS dla Koszalina zbudowany jest "na nowoczesności, nowej infrastrukturze, nowej urbanistyce, by to miasto było ważnym punktem nie tylko na mapie Polski, ale i całej Europy". Janczewski dodał, że program wyborczy partia będzie przedstawiać sukcesywnie. Szefernaker przekazał, że konwencja programowa w Koszalinie planowana jest w połowie marca. Zaznaczył, że partia chce w Koszalinie uzyskać jak najlepszy wynik. W piątek zaprezentowano także liderów list PiS do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w okręgach 3 i 4.

W okręgu nr 3 obejmującym powiat choszczeński, powiat drawski, powiat kołobrzeski, powiat świdwiński, powiat wałecki, listę otwiera Henryk Carewicz. Drugie miejsce ma Marek Subocz, a trzecie Joanna Chojnacka. W okręgu nr 4 obejmującym miasto Koszalin, powiat białogardzki, powiat koszaliński, powiat sławieński, powiat szczecinecki, jedynką jest Krzysztof Nieckarz, a drugie i trzecie miejsce na liście zajmują odpowiednio Tomasz Wójcik i Jan Górski. Natomiast listy PiS do czterech okręgów wyborczych do Rady Miejskiej w Koszalinie otwierają radni mijającej kadencji: Artur Wiśniewski, Andrzej Jakubowski, Oliwia Skórka oraz Miłosz Janczewski. Kontrkandydatami Janczewskiego w wyborach samorządowych na prezydenta Koszalina są ubiegający się o reelekcję Piotr Jedliński oraz wicemarszałek i szef koszalińskiej Platformy Obywatelskiej Tomasz Sobieraj. Jedliński, kandydat niezależny, idzie do wyborów ze wsparciem PSL i Polska 2050, natomiast Sobieraj, kandydat KKW KO ma poparcie Nowej Lewicy i Zielonych. Obu wspierają także różne lokalne stowarzyszenia. Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia. Druga tura bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zaplanowana jest na 21 kwietnia. Zobacz również: Poznaj tajniki tradycyjnego żeglarstwa. Taka okazja na pokładzie żaglowca Zaruski

Zmiany kadrowe w lubelskim ratuszu

Awaryjne lądowanie awionetki w Warszawie. Są poszkodowani

Lubelska wypożyczalnia rowerów wznawia działalność