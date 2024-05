"Wybory te są ostatnią szansą na obronę należnego Polsce znaczenia w Europie. Na to, by powiedzieć dość zmianom, które są niekorzystne dla naszego kraju. Chcę wykorzystać moje wieloletnie doświadczenie i zająć się sprawami bezpieczeństwa energetycznego oraz sprawiedliwej transformacji. Chcę także, by w Parlamencie Europejskim Podkarpacie miało silnego ambasadora, który dotrzymuje złożonych obietnic" - napisał w mediach społecznościowych Obajtek. "Zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości 9 czerwca to krok w stronę zatrzymania gwałtownie zachodzących, złych i niebezpiecznych procesów" - dodał.

Za Obajtkiem na liście są m.in. europoseł Bogdan Rzońca, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl i były wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. 10. miejsce dostał były marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Witold Waszczykowski otwiera łódzką listę

Były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski otwiera listę PiS-u obejmująca okręg łódzki. Za nim są m.in. Joanna Lichocka, a także Robert Telus - były minister rolnictwa - i Waldemar Buda, który za rządów PiS-u był m.in. szefem resortu rozwoju i technologii.

Szydło, Mularczyk i Tarczyński na czele małopolsko-świętokrzyskiej listy

Była premier Beata Szydło jest pierwsza na liście PiS-u, która obejmuje woj. małopolskie i świętokrzyskie. Drugi jest były wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk, a trzeci ubiegający się o reelekcję europoseł Dominik Tarczyński.