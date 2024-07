Sprzątanie odpadów, które wysypały się z ciężarówki na S3 na węźle Goleniów Południe może potrwać kilka godzin - ocenia GDDKiA. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami.

Do nietypowego zdarzenia doszło na węźle Goleniów Południe na drodze S3 w kierunku Szczecina. W ciężarówce przewożącej śmieci otworzyła się klapa, a odpady wysypały się na jezdnię. Ekspresówka jest przejezdna, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.



Na trasę wysypały się odpady komunalne, ale nie sypkie, tylko jakaś breja. Miejsce zostało zabezpieczone. Czekamy na przyjazd specjalistycznego pojazdu, który to sprzątnie - poinformował Krzysztof Wróblewski z punktu informacji drogowej GDDKiA w Szczecinie.



GDDKiA informuje, że utrudnienia na S3 pod Goleniowem mogą potrwać ok. trzech godzin. Korek ma już kilka kilometrów.



Zajęty jest pas włączenia i częściowo pas wolny. Ruch odbywa się tylko pasem szybkim - wyjaśnił Wróblewski.



Miejsce zdarzenia zabezpieczają służby drogowe i policja.