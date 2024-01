Groźne zdarzenie w sylwestrową noc w Białogardzie w Zachodniopomorskiem. W pojazd, którym strażacy jechali do pożaru, uderzyły fajerwerki.

Do zdarzenia doszło w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia w Białogardzie (woj. zachodniopomorskie). Informację o zajściu opublikowała na swoim Facebooku tamtejsza Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

Jak podali, wóz strażacki, jadący do pożaru w Karlinie, został trafiony strzałem z fajerwerków w przednią szybę pojazdu. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę umieszczoną na pojeździe.

"W wyniku tego uderzenia uszkodzona została szyba oraz karoseria pojazdu. Sprawa została zgłoszona na policję, która prowadzi czynności wyjaśniające zajście" - napisali strażacy.

Po ocenie szkód strażacy stwierdzili, że pojazd nadal jest zdolny do kontynuowania jazdy do Karlina.

"Mamy nadzieję, że to nagranie przyczyni się do podniesienia świadomości dotyczącej bezpiecznego korzystania z fajerwerków i zmotywuje do przestrzegania zasad ich używania" - dodano.