Zakończyła się akcja służb w budynku przy ul. Świętoborzyców w Szczecinie. Po tym, jak w kilku mieszkaniach pojawiło się iskrzenie i zadymienie przy skrzynkach elektrycznych, ewakuowano około 40 osób. Po godzinie 21:30 lokatorzy wrócili do mieszkań.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował przed godz. 22 mł. asp. Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, działania mundurowych zakończyły się, a mieszkańcy wrócili już do swoich mieszkań.

Policyjni technicy przez ponad dwie godzinny pracowali w wieżowcu przy ul. Świętoborzyców w Szczecinie (os. Książąt Pomorskich), by zabezpieczyć ślady po pożarze wywołanym prawdopodobnie przez zwarcie instalacji elektrycznej. Co do przyczyn pożaru - na ten temat wypowie się biegły z zakresu pożarnictwa - wyjaśnił mł.asp. Paweł Pankau.

Okoliczności zdarzenia

Do zwarcia instalacji elektrycznej doszło w dwunastokondygnacyjnym budynku.

O godzinie 16:14 wpłynęło zgłoszenie o zwarciu instalacji elektrycznej w mieszkaniu na trzecim piętrze. Ten lokator opuścił mieszkanie. Po ugaszeniu strażacy sprawdzali kolejne mieszkania i również zgłaszano zadymienie, iskrzenie przy skrzynkach - relacjonował st. kpt. Franciszek Goliński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Blok musiało opuścić około 40 osób. Ewakuacja odbywała się w asyście strażaków i policji - poinformował PAP około 18:00 st. kpt. Franciszek Goliński. Dwóm osobom została udzielona na miejscu pomoc medyczna, ale nie zostały zabrane do szpitala - dodał.

Nie paliło się wyposażenie mieszkań, ale trzeba dokładnie sprawdzić, czy nie ma gdzieś zarzewia ognia - wyjaśnił dyżurny komendy miejskiej PSP w Szczecinie.

Ewakuowani mogli schronić się w autobusie, który podstawiło miejskie centrum zarządzania kryzysowego.