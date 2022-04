Przed nami ostatnie miesiące funkcjonowania Akademii Morskiej w Szczecinie. Z końcem sierpnia AM przejdzie do historii. Uczelnia zostanie przemianowana na politechnikę. Co to oznacza dla studentów?

Jak przypomina Dawid Siwek z RMF MAXXX, 31 sierpnia 2022 roku będzie ostatnim dniem funkcjonowania Akademii Morskiej w Szczecinie. Zdecydował o tym najpierw parlament, ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda. Od 1 wrześnie będzie to nie akademia, a Politechnika Morska. Utworzenie politechniki na bazie akademii podkreśli techniczny profil działalności naukowej i dydaktycznej przejawiający się w prowadzeniu kształcenia przede wszystkim na studiach kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera oraz prowadzeniu działalności naukowej w przeważającej mierze dyscyplinach należących do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych - uzasadniali autorzy ustawy. Nasze nowo kreowane kierunki od lat są silnie osadzone w gospodarce morskiej, ale w kształceniu i badaniach Akademia coraz szerzej "wychodzi na ląd", stając się uniwersalnym zapleczem dla gospodarki regionu - czytamy na stronie internetowej uczelni. Zgodnie z ustawą mienie Akademii stanie się mieniem Politechniki, nowo powołana Politechnika przejmie też wszelkie prawa i obowiązki Akademii na zasadzie mechanizmu sukcesji generalnej. Swoje kadencje kontynuować będą w ramach Politechniki rektor, senat, rada i kolegium elektorów. Projekt ustawy złożyła do Sejmu grupa posłów z Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego. Zobacz również: Akademia Morska w Szczecinie chce być politechniką

