Mieszkańcy Zabrza i Bytomia nadal mają chłodniejsze niż zwykle kaloryfery. Po poniedziałkowej awarii kotła w elektrociepłowni w Zabrzu przywrócenie prawidłowych parametrów dostaw ciepła w Zabrzu i Bytomiu przewidywane jest na czwartek rano - wynika z informacji firmy Fortum. Ciepło obecnie jest tam dostarczane w mniejszej ilości.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O awarii "systemu ciśnieniowego kotła głównej jednostki wytwórczej firmy Fortum Silesia S.A. zlokalizowanej w Zabrzu" poinformowało w porannym raporcie - za informacją Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bytomiu - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.



Dostawa ciepła do mieszkańców Zabrza oraz Bytomia odbywa się ze źródeł zapasowych o mniejszej mocy ciepła, co skutkować może zakłóceniami w dostawie ciepła. Fortum Silesia S.A. prowadzi prace mające na celu przywrócenie prawidłowej pracy systemu - zaznaczono w raporcie WCZK.



O awarii elementów ciśnieniowych kotła w elektrociepłowni w Zabrzu i wynikających z niej zakłóceniach dostaw ciepła na terenie Zabrza i Bytomia firma Fortum informowała już w poniedziałek. Zapewniła o ciągłości dostaw, jednak w mniejszej ilości, co przekłada się na obniżenie komfortu cieplnego.



W kolejnych komunikatach firma informowała o wyłączeniu kotła i ustawieniu rusztowania, umożliwiającego serwisantom zdiagnozowanie miejsca awarii i przystąpienie do prac naprawczych. Miejsce uszkodzenia zlokalizowano na wysokości 42 metrów. Następnie przystąpiono do wymiany uszkodzonych elementów i zapowiedziano kolejne działania: prześwietlenie spoin (RTG), sprawdzenie szczelności kotła i odbiór prac przez Urząd Dozoru Technicznego.



Przewidujemy, że prawidłowe parametry dostaw ciepła zostaną przywrócone we czwartek, 19 stycznia, rano - zasygnalizowała firma Fortum.

Kolejna awaria nowoczesnej elektrociepłowni

To już druga awaria w sezonie grzewczym działającej od 2018 nowoczesnej elektrociepłowni firmy w Zabrzu, skutkująca parodniowym wyłączeniem głównego źródła ciepła dla Zabrza i Bytomia. W lutym 2021 r. również wystąpiła tam nieszczelność układu ciśnieniowego, zlokalizowana na wysokości ok. 40 m wewnątrz kotła.



Dawna zabrzańska elektrociepłownia stała się częścią Fortum w 2011 r. W 2015 r. firma zdecydowała o budowie nowej elektrociepłowni. Prace rozpoczęły się w maju 2016 r. Zakończona w 2018 r. budowa kosztowała ok. 870 mln zł. Instalacja dostarcza prąd i ciepło do ponad 70 tys. gospodarstw domowych w Zabrzu i sąsiednim Bytomiu, zastępując wysłużone instalacje, działające wcześniej w tych miastach.



Według informacji Fortum zastosowane źródło kogeneracyjne o mocy 225 MW w paliwie pozwala utrzymać sprawność całego układu na poziomie ponad 90 proc. W sezonie grzewczym elektrociepłownia 2019-20 wyprodukowała dla mieszkańców Bytomia i Zabrza blisko 1,7 mln gigadżuli ciepła oraz - w kogeneracji - ponad 216,7 tys. megawatogodzin energii elektrycznej.



Innowacyjność zabrzańskiej elektrociepłowni wynika przede wszystkim z elastyczności paliwowej. Może być ona zasilana trzema paliwami - węglem, RDF (paliwo alternatywne, refuse-derived fuel, powstające z odpadów) oraz biomasą. Proporcja rodzajów paliw może być zmieniana, w zależności od cen i dostępności.