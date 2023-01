Dzisiaj o godzinie 18:00 ma dojść do spotkania przedstawicieli AgroUnii z ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem. Wczoraj w trzech regionach Polski rozpoczęły się rolnicze protesty. Rolnicy domagają się m.in., aby zboże z Ukrainy nie było sprzedawane w naszym kraju.

Protest środowisk rolniczych w Chełmie / Karol Zienkiewicz / PAP

Największy protest rolników z AgroUnii jest w Chełmie w Lubelskiem. Rozpoczął się wczoraj o godzinie 11:00, a jego zakończenie zaplanowane jest na czwartek na godzinę 11:00.

Na czas protestu całkowicie wstrzymany został ruch samochodów ciężarowych na odcinku dk 12 przebiegającej przez Chełm w stronę przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku.

Wczoraj do Chełma przyjechało prawie pół tysiąca ciągników.

Część rolników na noc wróciła do swoich domów, ale rano ponownie przyjadą blokować krajową "12".

Jak mówił lider AgroUnii Michał Kołodziejczak, protest ma zwrócić uwagę na problemy ze sprowadzaniem zboża z Ukrainy.

Jesteśmy blisko granicy z Ukrainą, która została zwolniona z cła na przywóz zbóż do Unii Europejskiej. To niesamowite, że pomagamy kilkudziesięciu wielkim firmom, które przywożą swoje zboże do nas - wyjaśniał powody protestu.

Jest już reakcja ministerstwa rolnictwa. Dzisiaj o godzinie 18:00 ma dojść do spotkania przedstawicieli AgroUnii z ministrem Henrykiem Kowalczykiem.