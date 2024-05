Uczestnicy Biegu Konstytucji 3 Maja będą rywalizowali w Alejach Jerozolimskich i na moście Poniatowskiego. W związku z organizacją zawodów wprowadzone zostaną zmiany w ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej - poinformował stołeczny ratusz. Pierwsze zmiany na placu Trzech Krzyży wprowadzone zostaną dziś.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W tym roku zmieni się miejsce startu i mety. Uczestnicy rozpoczną i zakończą zmagania na placu Trzech Krzyży. Będzie też ich można zobaczyć na rondzie de Gaulle’a, moście Poniatowskiego i rondzie Waszyngtona. Start biegu o godzinie 11:00, a na pokonanie pięciokilometrowej trasy biegacze będą mieli 55 minut.

Utrudnienia w centrum już od czwartku

W czwartek, 2 maja, o godzinie 18:00 zamknięta zostanie boczna jezdnia placu Trzech Krzyży, pod Instytutem Głuchoniemych. Ruch w to miejsce wróci następnego dnia około godziny 15:00.



Kolejne zamknięcia nastąpią w piątek, 3 maja, o godzinie 4:00. Wówczas kierowcy nie wjadą już na plac Trzech Krzyży, gdzie rozpocznie się montaż sceny, a także startu i mety. Możliwy będzie jeszcze tylko przejazd pomiędzy Książęcą a Żurawią.



Sporo zmieni się również na samym placu Trzech Krzyży. Od strony Hożej stanie nakaz skrętu w Mokotowską. Z Brackiej i Żurawiej kierowcy wyjadą tylko w stronę ulicy Książęcej. Natomiast z Książęcej nie będą mogli skręcić w lewo na plac Trzech Krzyży.



Zakazy skrętu w stronę placu Trzech Krzyży staną również na rondzie de Gaulle’a.



Cała trasa biegu zostanie zamknięta dla ruchu w godzinach 10.30-12.30. Wówczas wjazd na plac Trzech Krzyży nie będzie możliwy. Kierowcy nie podjadą Książęcą w górę, a z Żurawiej trzeba będzie skręcić w Kruczą.



Kierowcy jadący Alejami Jerozolimskimi w stronę Pragi będą musieli skręcić w prawo, w ulicę Kruczą. Dalej dojadą jedynie mieszkańcy ulicy Brackiej. Z ulicy Kruczej nie będzie można skręcić w Aleje Jerozolimskie w stronę mostu - zarówno od strony Pięknej, jak i placu Pięciu Rogów.



Ulica Smolna przez dwie godziny zostanie całkowicie zamknięta. W czasie trwania zawodów podróżujący Wisłostradą nie wjadą na most Poniatowskiego.



Po stronie Pragi także zostaną zamknięte wjazdy z Wybrzeża Szczecińskiego i Wału Miedzeszyńskiego na most Poniatowskiego i w kierunku ronda Waszyngtona.



W trakcie biegu częściowo zamknięte zostanie również rondo Waszyngtona. Będzie można przez nie przejechać wyłącznie: z ulicy Francuskiej w prawo w aleję Waszyngtona lub prosto w aleję Zieleniecką; z alei Waszyngtona w prawo w aleję Zieleniecką. Z kolei z ulicy Targowej, przy Teatrze Powszechnym, nie będzie można skręcić w prawo w aleję Zieleniecką.

Wzdłuż Al. Jerozolimskich, w rejonie przystanku kolejowego Warszawa Powiśle, a także po stronie Muzeum Narodowego w godzinach 10-13 będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju, także na wyznaczonych miejscach parkingowych.

Będą zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej

Podczas zamknięcia Alej Jerozolimskich, mostu Poniatowskiego oraz ronda Waszyngtona wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na tych ulicach oraz w alei Waszyngtona. Tramwaje linii: 7, 9, 22 i 24, po stronie Śródmieścia, dojadą do placu Starynkiewicza. Z kolei na Pradze składy linii 7 i 22 pojadą z Waszyngtona na Wiatraczną, natomiast 9 i 24 do pętli przy alei Zielenieckiej - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.



Zmienionymi trasami będą kursowały również autobusy linii: 108, 111, 116, 117, 118, 123, 127, 138, 146, 147, 158, 166, 180, 222, 503, 507, 509, 517 i 521. Te, które przekraczają Wisłę, zostaną skierowane przez most Łazienkowski, z wyjątkiem 166, które przejadą przez most Świętokrzyski.