Jedna osoba trafiła do szpitala zderzeniu dwóch pociągów towarowych w Kuźni Raciborskiej w Śląskiem, do którego doszło w nocy ze środy na czwartek. Poszkodowany to maszynista jednego ze składów. Drugiemu nic się nie stało.

Wypadek kolejowy w Kuźni Raciborskiej w rejonie przejazdu kolejowego przy ul. Staszica, 21 listopada 2024 / Policja Śląska / Policja W nocy ze środy na czwartek w Kuźni Raciborskiej na Śląsku doszło do wypadku kolejowego. Środkowy wagon jednego ze składów przewrócił się, co doprowadziło do wykolejenia się dwóch pociągów. Jeden z maszynistów - bez widocznych obrażeń, ale uskarżający się na ból pleców - został zabrany do szpitala. Drugi został przebadany na miejscu. Ratownicy stwierdzili, że nie ma konieczności zabrania go do placówki medycznej. Przed godz. 4:00 na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej. Nadal trwają natomiast działania pracowników PKP. Dyżurny raciborskiej straży pożarnej przekazał RMF FM, że szlak kolejowy jest w tym miejscu nieprzejezdny. "Objazdy poprowadzono przez Siedliska. Policja kieruje ruchem. Ruch pociągów na linii kolejowej Nędza - Dziergowice jest całkowicie wstrzymany" - podał Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej.