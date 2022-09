Wybuch w koksowni w Dąbrowie Górniczej. Rannych jest sześć osób. Informację na ten temat dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Koksownia Przyjaźń / Andrzej Grygiel / PAP

Zgłoszenie o eksplozji wpłynęło do strażaków ok. godz. 14:50. Stefan Flasza, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej PSP w Dąbrowie Górniczej poinformował, że do wybuchu doszło w jednej z hal na terenie koksowni "Przyjaźń". To budynek przemiału węgla, który jest zniszczony - częściowo się zwalił - powiedział rzecznik w rozmowie z reporterką RMF FM Anną Kropaczek.

Zniszczona jest także część sąsiedniego budynku.

Na miejscu lądowały dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjechały też cztery zespoły ratownictwa medycznego.

Sześć osób zostało rannych - mają głównie oparzenia.

Jak powiedział PAP rzecznik koksowni "Przyjaźń" Roman Brańka, co najmniej jedna z rannych osób została zabrana śmigłowcem do szpitala.

Strażacy przeszukują teren, ale prawdopodobnie liczba poszkodowanych już nie wzrośnie.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu. Będzie to wyjaśniać specjalna komisja.