Woda w rzece Kłodnicy na terenie Katowic ma rdzawy kolor. "To efekt utleniania związków żelaza zawartych w wodach kopalnianych" - wyjaśnia Spółka Restrukturyzacji Kopalń.

Widok z lotu ptaka na Kanał Gliwicki oraz rzekę Kłodnicę / Sławomir Mielnik / PAP

Rdzawa woda w Kłodnicy, którą można zaobserwować w Katowicach, pochodzi z pompowni na terenie dawnej KWK "Śląsk" w Rudzie Śląskiej. Spółka Restrukturyzacji Kopalń wyjaśniła, że to efekt utleniania związków żelaza zawartych w wodach kopalnianych.



Źródła Kłodnicy znajdują się na południu Katowic. Rzeka zasila w wodę Kanał Gliwicki. Przepływa m.in. przez jezioro Dzierżno Duże, z którego od początku sierpnia wyłowiono ponad 116 ton śniętych ryb. Oględziny wykazały, że do śnięcia ryb doprowadziła toksyna złotej algi. Jej rozwojowi sprzyja wysokie zasolenie Dzierżna Dużego, Kanału Gliwickiego oraz Kłodnicy, które jest m.in. efektem zrzutów słonych wód kopalnianych.





"Woda zrzucana do Kłodnicy jest regularnie analizowana. Obserwowany kolor wody jest wynikiem utleniania się związków żelaza, co jest charakterystyczne dla wód kopalnianych. Spółka na bieżąco pobiera próby wody, a wyniki są cyklicznie przesyłane m.in. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska" - przekazała SRK.



Spółka w komunikacie poinformowała, że przez prawie trzy lata nie prowadziła zrzutów z pompowni "Śląsk" ze względu na gromadzenie się wody w górotworze. Pompowanie wznowiono w październiku 2023 r. Wówczas przenikające w głąb wody opadowe zmieszały się z wodami pochodzącymi z głębokich partii górotworu, co "doprowadziło do zmian parametrów wody".



"Jest to stan przejściowy, który powinien ustąpić po ustabilizowaniu się warunków hydrogeologicznych. Długość tego procesu jest trudna do przewidzenia z uwagi na różnorodność czynników decydujących o charakterze wód kopalnianych" - poinformowała SRK.



Pompownia "Śląsk" zabezpiecza przed zalaniem wciąż czynne zakłady górnicze. To przede wszystkim KWK "Ruda" (Ruch "Halemba" i "Bielszowice").



Ministerstwo Przemysłu zapowiedziało, że we wrześniu przedstawione zostaną pierwsze informacje na temat programu inwestycyjnego, którego celem będzie ograniczenie zasolenia jezior i rzek.



Natomiast wojewoda śląski Marek Wójcik przedłużył zakaz korzystania z Kłodnicy na odcinku od małej elektrowni wodnej w Pławniowicach do granicy województwa śląskiego. Ma to związek z prowadzonym pod nadzorem Ministerstwa Klimatu i Środowiska eksperymentem neutralizacji złotej algi przy użyciu nadtlenku wodoru.



Osobny zakaz dotyczy korzystania z Dzierżna Dużego oraz IV sekcji Kanału Gliwickiego, gdzie także prowadzone są działania związane ze złotą algą.