Japonia wesprze Polskę w budowie elektrowni jądrowych. Informację przekazała japońska agencja prasowa Nikkei. Porozumienie ma zostać zawarte w czwartek.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Japoński rząd zawrze partnerstwo z polskim rządem, by wesprzeć budowę elektrowni jądrowej w Polsce. Będzie podpisane Memorandum of Understanding dotyczące współpracy przy budowie wielu reaktorów, włączając w to małe reaktory modułowe SMR, wysokotemperaturowe reaktory jądrowe chłodzone gazem HTGR i duże reaktory lekkowodne" - napisała w środę japońska agencja Nikkei, cytowana przez Reuters i Bloomberg.

W tym kontekście wymieniono technologie japońskich firm takich jak m.in. Toshiba, Hitachi i IHI.

W niedzielę japońskie media podały, że delegacja rządu Japonii uda się w kolejnym tygodniu z wizytą do Warszawy w celu pogłębienia współpracy w obszarach takich jak energetyka jądrowa i energia odnawialna. Działania te mają pomóc Polsce w odejściu od węgla jako głównego źródła energii.

Japoński nadawca NHK podał, że podczas wizyty w Polsce strona japońska zamierza również omówić współpracę techniczną japońskich firm przy budowie nowych elektrowni jądrowych w Polsce.

Dodano, że porozumienie może zostać zawarte w czwartek.