Od sierpnia pensje pracowników Huty Liberty Częstochowa będą niższe o ok. 40 procent. Skierowanie załogi na tzw. postojowe to jedna z pierwszych decyzji syndyka po tym, jak 25 lipca sąd ogłosił upadłość zakładu. "Dzierżawca powinien zostać wyłoniony w ciągu miesiąca" - twierdzi zarządca masy upadłościowej huty Adrian Dzwonek.

Zdjęcie ilustracyjne / pozytyv / Shutterstock

Upadłość Huty Liberty Częstochowa

Od sierpnia pensje pracowników Huty Liberty Częstochowa będą niższe o ok. 40 procent - informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek. 25 lipca w wydziale gospodarczym Sądu Rejonowego w Częstochowie ogłoszono jej upadłość. Teraz załoga jest wysyłana na tzw. postojowe. Blisko tysiąc pracowników czeka na decyzje w sprawie przyszłości zakładu.

Aktualnie syndyk rozmawia z potencjalnymi inwestorami i chce w ciągu miesiąca znaleźć dzierżawcę huty. Ważne, by zakład ruszył jak najszybciej, ale trzeba najpierw wznowić dostawy wody i zrobić przegląd urządzeń, o czym stanowczo mówią związkowcy.

Ważne jest, żeby doprowadzić tę wodę do instalacji i zbadać sprawność urządzeń, i zrobić to wszystko jeszcze przed zimą - powiedziała RMF FM Agata Pantak z Solidarności 80.

Dla naszych instalacji zima jest zabójcza. Działamy w oparciu o układy wodne i tu nie ma innej możliwości niż to, żeby te obiegi były sprawne - dodał Robert Gonera z Solidarności.

Od jesieni w hucie nie ma produkcji, a pracownicy są zwolnieni ze świadczenia pracy.

Na pewno moment, gdy wrócimy do pracy zweryfikuje nam stany kadrowe. Myślę, że znajdą się przypadki pracowników, którzy znaleźli inne zajęcie. Niemniej liczymy na to, że pracownicy do pracy powrócą - powiedziała Anastazja Kałuzińska.

Ile podmiotów jest zainteresowanych hutą?

Reporterka RMF FM Anna Kropaczek dowiedziała się w środę, że nawet około 10 podmiotów może być potencjalnie zainteresowanych dzierżawą. Jeszcze przed ogłoszeniem przez sąd upadłości czterech inwestorów interesowało się hutą, a po decyzji sądu pojawiły się kolejne zgłoszenia.

Dzierżawca powinien zostać wyłoniony w ciągu miesiąca - powiedział syndyk masy upadłościowej Huty Liberty Częstochowa Adrian Dzwonek.