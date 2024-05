Policyjni "łowcy głów" ze Śląska zatrzymali 55-latka poszukiwanego przez fiński wymiar sprawiedliwości i podejrzanego o handel narkotykami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Mężczyzna został zatrzymany na ulicy, gdy wychodził z samochodu. Był bardzo zaskoczony i nie stawiał oporu" - poinformowała policja.

55-latek był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Wstępne ustalenia wskazywały, że może on przebywać w jednym ze śląskich miast. Jego miejsce pobytu w powiecie rybnickim ustalili śląscy "łowcy głów", specjalizujący się w ściganiu sprawców najgroźniejszych przestępstw o charakterze kryminalnym i terrorystycznym.

Mężczyzna jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupy przestępczej i sprowadzenie do Finlandii znacznych ilości narkotyków.

Poszukiwany został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, a następnie do Sądu Okręgowego w Gliwicach, który zastosował wobec niego areszt, gdzie będzie on czekał na ekstradycję do Finlandii.