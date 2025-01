Sylwestrowa noc była niezwykle trudna dla ratowników GOPR w Beskidach. Zgłoszenia spływały jedno za drugim. Najtrudniejsza akcja zaczęła się godzinę po przywitaniu Nowego Roku. 14 ratowników ruszyło z psami tropiącymi na poszukiwania 33-letniego turysty na Czarnym Groniu. Znaleziono go nad ranem - pijanego, z urazem głowy.

GOPR poprosił o pomoc w akcji Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. / GOPR /

Ratownicy Grupy Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego posumowali sylwestrową noc w górach. Była ona dla nich bardzo pracowita. Zgłoszenia spływały jedno po drugim.

Wypadki narciarzy

Zaczęło się kilka minut po godz. 22. Ratownicy GOPR z Hali Skrzyczeńskiej pomogli narciarce, która doznała urazu kolana na stoku w ośrodku Szczyrk Mountain Resort.

38 minut po północy przyszło zgłoszenie z Mosornego Gronia. Zderzyło się tam dwoje narciarzy - kobieta straciła przytomność. Ratownicy dyżurni po dotarciu na miejsce wypadku poprosili centralę o sprowadzenie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kobieta z objawami urazu kręgosłupa trafiła do szpitala w Krakowie o godz. 01:23.

Kolejne zgłoszenie przyszło z Klimczoka. Po godz. 1 turystka poślizgnęła się na oblodzonym niebieskim szlaku z Przełęczy Kowiorek do Szczyrku. Kobieta doznała bolesnego urazu stawu skokowego. Do Szczyrku ewakuowali ją karetką GOPR dyżurni ze stacji ratunkowej Klimczok.

Akcja ratunkowa GOPR / GOPR /

Sylwester, góry i alkohol

Po północy pojawiły się zgłoszenie związane z nadmiernym spożyciem alkoholu.

Przed godz. 1 przyszła prośba ze Skrzycznego od grupy młodych osób: jedna z nich była zbyt pijana, by móc zejść z gór. Ratownicy polecili, by towarzysze zaopiekowali się pijanym turystą i poczekali z nim w ciepłym holu budynku na Skrzycznem do momentu, aż będzie w stanie samodzielnie zejść do Szczyrku. Jeden z ratowników, który był w okolicy, sprawdził stan sylwestrowicza. Po godz. 2 grupa potwierdziła GOPR, że rozpoczęła schodzenie trasą narciarską Ondraszek do Szczyrku.

Najtrudniejsza akcja GOPR rozpoczęła się o godz. 1 na Czarnym Groniu. Ratownicy rozpoczęli poszukiwania 33-letniego turysty, który ostatni raz widziany był o 23:30 w szałasie przy górnym peronie kolei krzesełkowej.

"Po godzinie patrolowania terenu ośrodka i okolicznych dróg podjęto decyzję o zadysponowaniu większej ilości ratowników GOPR oraz sprzętu. Na miejscu GOPR współpracował z Policją i Strażą Pożarną" - relacjonują na Facebooku GOPR-owcy.

Ok. godz. 4:30 nad ranem poszukiwany został odnaleziony. Miał uraz głowy, był pijany. GOPR przekazał go Zespołowi Ratownictwa Medycznego.

W wyprawie uczestniczyło 14 ratowników GOPR, 2 przewodników z psami, 2 samochody terenowe, 2 quady oraz dron. Akcja zakończyła się o 7 rano.

Zbyt pijana, by zejść

To jednak nie był koniec. O godz. 6:00 GOPR dostał prośbę o pomoc grupy turystów na skiturach i splitboardach. Od dwóch godzin próbowali sprowadzić ze schroniska Skrzyczne nietrzeźwą koleżankę. Z powodu zmęczenia i ciężkich warunków (bardzo silny wiatr i niska temperatura) zdecydowali się wezwać pomoc.

Na miejsce udali się ratownicy z dyżurki na Hali Skrzyczeńskiej. Pomogli całej grupie dostać się do stacji ratunkowej, gdzie po ogrzaniu i podaniu ciepłych płynów ewakuowali kobietę w rejon Suchego. Pozostałe osoby nie wymagały pomocy i zaopiekowały się ewakuowaną. Akcja zakończyła się o godzinie 8:00 rano.

W okresie świąteczno-noworocznym ratownicy udzielili pomocy 23 turystom w górach oraz 153 osobom na stokach narciarskich.