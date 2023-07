Od soboty oddział pediatrii Szpitala Śląskiego w Cieszynie nie będzie udzielał świadczeń zdrowotnych do odwołania - oznajmiła dyrekcja placówki. Likwidacja ma związek z brakiem personelu. Szefostwo lecznicy wyraziło zarazem nadzieję, że sytuacja ma charakter przejściowy.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

"Dyrekcja (...) informuje, że od 1 lipca oddział pediatryczny nie udziela świadczeń zdrowotnych do odwołania. Przepraszamy za utrudnienia. Mamy jednak nadzieję, że są one przejściowe. Zapewniamy, że nie ustajemy w staraniach, aby jak najszybciej wznowić działalność oddziału" - zakomunikowało szefostwo szpitala.

Mali pacjenci ze Śląska Cieszyńskiego pomocy mogą obecnie szukać w: Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej (ul. Sobieskiego 83), Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (al. Jana Pawła II 7) lub w Szpitalu Miejskim w Żorach (ul. Dąbrowskiego 20).

Oddział pediatryczny nie funkcjonuje od początku tego roku. Powodem jest brak personelu. Dotychczas działalność była formalnie czasowo zawieszana. Przepisy uniemożliwiają jednak wydłużenie tego okresu powyżej sześciu miesięcy. Stąd decyzja o likwidacji.

W przeszłości cieszyński szpital zawieszał już działanie pediatrii. Było to w sierpniu 2021 roku. Wówczas dyrekcja także uzasadniała to brakiem personelu. Ostatecznie udało się go uruchomić.

Szpital Śląski w Cieszynie jest prowadzony przez starostwo. Ma 20 oddziałów, blok operacyjny i stację dializ.