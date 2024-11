Na katowickim rynku rozpoczęły się przygotowania do Jarmarku Bożonarodzeniowego. Potrwa on od 22 listopada do 5 stycznia. Na odwiedzających czekać będą liczne atrakcje, w tym ponad 100 stoisk z rękodziełem i świątecznymi dekoracjami, a także nowe instalacje świetlne i dekoracje 3D.

Jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku w Katowicach (zdjęcie z 2023 r.) / Zbigniew Meissner / PAP Jak informuje katowicki magistrat, montaż jarmarku już się rozpoczął. Na rynku ustawiono drewniane domki handlowe. Na odwiedzających będzie czekać ponad 100 stoisk z szerokim wyborem ozdób świątecznych, wyrobów artystycznych oraz rękodzieł. W tym roku planowane są też nowe atrakcje, takie jak sanie z zaprzęgiem reniferów, sferyczne kopuły, nowe statyczne dekoracje 3D, a dla dzieci bajkowy domek z zaprzęgiem polarnych niedźwiadków. Park Świateł na placu Obrońców Katowic zostanie uzupełniony o dodatkowe elementy świetlne. Pojawią się również atrakcje z poprzednich lat: 33-metrowy Mega Młyn z widokiem na Katowice, 12-metrowy Śląski Młyn, wiktoriańska karuzela z motywami śląskimi, elektryczna kolejka oraz szklane domki, które dodadzą świątecznego klimatu. Podobnie jak w poprzednich latach, planowane jest otwarcie lodowiska o powierzchni około 400 m kw. W każdy weekend na scenie jarmarku odbywać się będą występy muzyczne i taneczne. Stoiska gastronomiczne oferować będą świąteczne przysmaki, w tym pierniki, owoce w czekoladzie, podpłomyki, kwaśnicę oraz bigos z dziczyzny.

