Rusza największa kolejowa inwestycja na Śląsku. Przebudowa torów, rozjazdów i czterech wiaduktów w Katowicach - m.in. to zostanie zrealizowane w ramach przebudowy katowickiego węzła kolejowego. Pasażerowie muszą liczyć się ze zmianami w kursowaniu pociągów.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Największa kolejowa inwestycja na Śląsku

Początek września dla mieszkańców Śląska oznacza duże zmiany w kursowaniu pociągów. Rozpoczyna się największa kolejowa inwestycja w województwie śląskim. Chodzi o przebudowę katowickiego węzła kolejowego.

Liczba pociągów na terenie aglomeracji będzie ograniczona. Pociągi w i z kierunku Sędziszowa będą kończyły i rozpoczynały bieg na stacji Sosnowiec Główny, a pociągi z i do Oświęcimia na stacji Mysłowice.



Będzie komunikacja zastępcza

Pociągi, które jadą z Oświęcimia do Katowic będą zatrzymywały się na stacji Mysłowice. Tam pasażerowie przesiądą się do naszych składów, żeby wjechać na stację Katowice. Składy kursujące z Olkusza do Katowic będą zatrzymywały się na stacji Sosnowiec Główny i tam pasażerowie przesiądą się do naszych składów - tłumaczy Krzysztof Klimosz, szef Kolei Śląskich.



9 pociągów PKP Intercity będzie mieć postój w stacji Katowice Ligota z pominięciem Katowic. Za wybrane nocne pociągi Kolei Śląskich zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa.

Pięć nowych przystanków

"Od 2 września rozpoczynamy przebudowę linii kolejowej na szlaku Katowice Szopienice Południowe - Katowice Piotrowice. W związku z szerokim zakresem przebudowy oraz jej oddziaływania, konieczne będą całkowite lub częściowe zamknięcia wiaduktów dla ruchu drogowego i pieszego. Na czas tych zmian, będą przygotowane alternatywne trasy dojazdu dla samochodów i przejść dla pieszych" - czytamy w oświadczeniu PLK SA.



W pierwszej fazie prace obejmą przebudowę torów na katowickich stacjach i przystankach: Zawodzie, Brynów oraz Ligota.



Od 9 września rozpocznie się przebudowa wiaduktu drogowego przy ul. Bagiennej. W pierwszej kolejności planowane jest zamknięcie jezdni w kierunku Katowic. Ruch samochodów będzie prowadzony wahadłowo.

W kolejnych tygodniach roboty będą wykonywane na wiaduktach kolejowych przy ul. Granicznej (16 września), Mikołowskiej (23 września) i Kłodnickiej (30 września). Obiekty przy ul. Załęskiej i Przodowników będą realizowane od listopada.

W ramach inwestycji wybudowane zostanie pięć nowych przystanków: Sosnowiec Środula, Katowice Morawa, Katowice Uniwersytet, Katowice Akademia oraz Katowice Kokociniec.

Pociągi pojadą 160 km/h

"Po zakończeniu inwestycji, pociągi pasażerskie przyspieszą nawet do 160 km/h. Będzie to możliwe dzięki wymianie na tym odcinku ok. 130 km torów oraz 175 km sieci trakcyjnej. Bezpieczne i sprawne podróże koleją w regionie zapewni budowa nowoczesnego Regionalnego Centrum Sterowania w Katowicach oraz przebudowa ponad 150 obiektów inżynieryjnych, w tym wiaduktów kolejowych i drogowych oraz mostów" - czytamy na stronie slaskienatorach.pl



Prace modernizacyjne mają trwać 3 lata. Inwestycja na linii Będzin - Katowice Piotrowice jest dofinansowana z Unii Europejskiej w ramach instrumentu CEF "Łącząc Europę".