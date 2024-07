"Pewne dowody, które zebraliśmy w trakcie oględzin zwłok, wskazują na to, że może to być poszukiwany Jacek Jaworek" - powiedział rzecznik częstochowskiej prokuratury prok. Tomasz Ozimek o ciele znalezionym w Dąbrowie Zielonej. Wyniki badań DNA mają być znane najwcześniej w czwartek.

Dom w Dąbrowie Zielonej / Marcin Buczek / RMF FM

Według ustaleń śledczych 10 lipca 2021 r. Jacek Jaworek w Borowcach zastrzelił swojego brata, bratową i 17-letniego bratanka. Natomiast w piątek, 19 lipca 2024 r., około pięciu kilometrów od miejsca zbrodni znaleziono zwłoki mężczyzny z raną postrzałową głowy.

Prokurator: To może być Jacek Jaworek

Pewne dowody, które zebraliśmy w trakcie oględzin zwłok, wskazują na to, że może to być poszukiwany Jacek Jaworek - powiedział rzecznik częstochowskiej prokuratury prok. Tomasz Ozimek.

Dodał, że to wzrost, waga, a przede wszystkim znamię na ciele.

Podkreślił, że tożsamości mężczyzny nie potwierdziła jednak siostra Jacka Jaworka. Rozstrzygną to wyniki badań identyfikacyjnych DNA.

Wyniki DNA najwcześniej w czwartek

Próbki materiału genetycznego ze zwłok pobrano podczas oględzin, które zostały przeprowadzone na miejscu ich znalezienia.

Biegli poprosili o pobranie dodatkowych próbek podczas sekcji zwłok, która została przeprowadzona we wtorek w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Wyniki badań identyfikacyjnych DNA będą znane najwcześniej w czwartek - powiedział prok. Ozimek.

To było samobójstwo

Pierwsze wnioski z oględzin wskazały, że mężczyzna popełnił samobójstwo. Na miejscu zabezpieczono broń. Wstępne wyniki sekcji zwłok potwierdziły ustalenia śledczych, że do jego śmierci doprowadziły obrażenia głowy. Na jego ciele nie znaleziono innych obrażeń.

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia mężczyzny do targnięcia się na własne życie lub udzielenia mu pomocy. Grozi za to od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Jednocześnie śledczy badają okoliczności tego, co wydarzyło się w Dąbrowie Zielonej. Zwłaszcza w kwestii ewentualnego udziału osób trzecich w śmierci mężczyzny.