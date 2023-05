Kolejne zmiany czekają kierowców na autostradzie A4 w Mysłowicach. W środę 31 maja br. w nocy zostanie otwarta łącznica relacji Mysłowice-Kraków, tej samej nocy, z 31 maja na 1 czerwca br., zamknięta zostanie łącznica Katowice-Mysłowice.

Zablokowana autostrada A4 w okolicy Mysłowic/ Zdj. archiwalne / Andrzej Grygiel / PAP

Trwa remont węzła autostrady A4 z drogą S1 w Mysłowicach. Prace wiążą się z utrudnieniami, które zmieniają się wraz z kolejnymi etapami robót. Wykonawca poinformował właśnie o kolejnych zmianach.

31 maja br. nastąpi też otwarcie zjazdu z A4 relacji Katowice - Chrzanów i zamknięcie wjazdu na A4 relacji Chrzanów - Kraków. Objazd poprowadzony zostanie pozostałymi łącznicami węzła.

Remonty na A4 Kraków-Katowice

W ramach prac na autostradzie A4 relacji Kraków-Katowice trwa m.in. remont wiaduktu w Katowicach. Ruch na odcinku ok. 800 m odbywa się dwoma zwężonymi pasami. Z tego względu ruch do Katowic na odcinku ok. 800 m odbywa się dwoma zawężonymi pasami, a ruch do Krakowa na odcinku ok. 800 m odbywa się dwoma zawężonymi pasami.

Dodatkowo trwa remont wiaduktu w Mysłowicach. Co oznacza utrudnienia na kilometrowym odcinku od km 348 do km 349. Jezdnia w kierunku Katowic jest zamknięta, z kolei na jezdni w kierunku Krakowa 2 zwężone pasy ruchu przeznaczone są dla ruchu w kierunku Katowic oraz 2 zwężone pasy dla ruchu w kierunku Krakowa. Koniec prac zaplanowano na listopad 2023 r.

Prace prowadzone są również na samym węźle Mysłowice, gdzie trwa wymiana nawierzchni jezdni. Zwężona jest ul. Obrzeżna Zachodnia (jezdnia zachodnia) od ronda w relacji Mysłowice Centrum - Mysłowice Morgi od ronda do końca węzła, a jednocześnie zawężona jest jezdnia wschodnia ul. Obrzeżnej Zachodniej w relacji Mysłowice Morgi - Mysłowice Centrum - od początku węzła do ronda. Zamknięta jest łącznica relacji Mysłowice - Kraków, tj. wjazd na autostradę A4 z Mysłowic w kierunku Krakowa. Objazd do Krakowa poprowadzony został przez Węzeł Murckowska w Katowicach.

Prace trwają też na węźle Brzęczkowice w Mysłowicach, czyli na skrzyżowaniu A4 z drogą S1. Tutaj trwa remont obiektu mostowego oraz nawierzchni jezdni na węźle.

Zamknięty zjazd z autostrady A4 na drogę S1 dla kierowców jadących od Katowic w kierunku Tychów, Bielska-Białej i Cieszyna. Objazd poprowadzony został łącznicą Katowice-Łódź węzła Brzęczkowice, następnie z wykorzystaniem węzła Sosnowiec - Jęzor (koło Designer Outlet) - powrót na drogę S1 w kierunku Cieszyna. Zjazd z autostrady A4 na Cieszyn zostanie otwarty ok. 15 czerwca 2023 r.

Na jezdni w kierunku do Krakowa pod wiaduktem są 2 zwężone pasy ruchu z ograniczeniem prędkości do 60 km/godz. Na łącznicy węzła relacji Łódź- Kraków (włączenie ruchu z drogi S1 na A4) ustawiony jest znak "STOP". Z kolei na jezdni w kierunku do Katowic pod wiaduktem są 2 zwężone pasy ruchu z ograniczeniem prędkości do 60 km/godz. Na łącznicy węzła relacji Cieszyn-Katowice (włączenie ruchu z drogi S1 na A4) ustawiony jest znak "STOP". Na drodze S1, na obu jezdniach (w kierunku do Łodzi oraz do Cieszyna) w rejonie wiaduktu nad A4 są 2 zwężone pasy ruchu z ograniczeniem prędkości do 60 km/godz.

Zarządca zaleca kierowcom jadącym drogą ekspresową S1 od strony Tychów w kierunku Katowic korzystanie z drogi krajowej nr 86.

Prowadzone są też prace na węźle Chrzanów. Zamknięta jest łącznica relacji Katowice - Chrzanów. Objazd został wyznaczony przez pozostałe łącznice węzła Chrzanów, z kolei jezdnia DK 79 (relacji Trzebinia - Chrzanów) na wysokości wlotu zamkniętej obecnie łącznicy z A4 Katowice - Chrzanów została zwężona. Ponadto wprowadzono sygnalizacji wahadłową, ruch odbywa się jezdnią przeciwną na długości ok. 200 m, od strony Trzebini zamknięty został "lewoskręt" na rondzie w ul. Europejską, zaś łącznik bezpośredni w ul. Trzebińską (relacje w kierunku Trzebini i Chrzanowa realizowane są przez rondo) został zamknięty.