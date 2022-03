Już ponad 70 uchodźców z Ukrainy znalazło schronienie w Domu Pielgrzyma i w tzw. halach noclegowych na Jasnej Górze, ta liczba stale rośnie - poinformowali w środę przedstawiciele sanktuarium.

Jasna Góra / Shutterstock

Jasnogórscy paulini zaznaczają, że osobom, które uciekły przed wojną jest udzielania nie tylko pomoc materialna, ale też duchowa.

Jak powiedział kustosz sanktuarium o. Waldemar Pastusiak, do Domu Pielgrzyma i na tzw. hale noclegowe (są to sąsiednie budynki, wykorzystywane w okresie letnim przez pieszych pielgrzymów przybywających do Częstochowy) - przyjmowani są ci uchodźcy, którzy nie mieli dokąd pójść i są bez środków do życia. Są to głównie kobiety z dziećmi.

Przyjmujemy tych Ukraińców, którzy nie mają żadnego punktu zaczepienia. Wiemy o tym, że jest wiele osób, które przyjeżdżają do swoich znajomych czy rodzin, które już wcześniej były w Polsce. My przyjmujemy tych, którzy przyjechali bez żadnych rzeczy osobistych i nie mieli zapewnionego schronienia - wyjaśnił kustosz, cytowany przez Biuro Prasowe Jasnej Góry.

Od 13 marca co tydzień w bazylice będzie sprawowana msza po ukraińsku w rycie rzymskokatolickim.

Paulini są w stałym kontakcie z posługującymi na Ukrainie duchownymi, ale też z uciekającymi z tego kraju mieszkańcami. Cały czas mamy telefony z Ukrainy, opowiadają nam np. że gdzieś pod mostem w Zaporożu czeka kobieta z piątką dzieci, a kierowca boi się wjechać na most, ponieważ jest zaminowany. Jeżeli kobieta chce przeżyć, musi przejść przez rzekę z małymi dziećmi na rękach. To jest straszne - opowiadał kustosz.

Propaganda rosyjska ma na celu wywołanie strachu u tych kobiet, okłamują je w kwestii, co je może w Polsce spotkać. Więc jak przyjeżdżają i widzą mnichów w habitach to pojawia się u nich taki wewnętrzny spokój, że nic im się nie stanie. Czekamy na nie z otwartymi sercami - podkreślił o. Pastusiak.

Paulini stale zapewniają o chęci pomocy i solidarności z uciekającymi przed wojną, podobnie jak jasnogórscy pielgrzymi, którzy od jej rozpoczęcia przybywają do sanktuarium, modląc się o pokój i opiekę dla Polski.

W środę w intencji pokoju w Ukrainie i z prośbą o siłę do posługi uchodźcom na Jasną Górę przybyli m.in. pracownicy Ośrodka Spotkań i Formacji im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Brennej. W ośrodku tym przyjętych ma być dziesięć ukraińskich rodzin, którzy dostaną pracę i zakwaterowanie.

Wszystkie informacje dotyczące jasnogórskiej modlitwy i pomocy uchodźcom znajdują się na stronie internetowej - jasnagora.com pod banerem #SolidarnizUkrainą.