Funkcjonariusze ze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach podczas przeszukiwania mieszkania w Dąbrowie Górniczej znaleźli ponad 180 tys. szt. papierosów oraz ponad tonę tytoniu bez znaków akcyzy. Zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 61 i 55 lat.

/ Krajowa Administracja Skarbowa /

Podczas przeszukania wszystkich pomieszczeń mieszkania w Katowicach funkcjonariusze znaleźli ponad 180 tys. sztuk papierosów różnych marek oraz 1308 kg tytoniu do palenia bez znaków akcyzy.

Ponadto zabezpieczyli paczkarkę do papierosów, dwie maszyny bez oznaczeń służące do pakowania, a także maszynę do cięcia tytoniu.

Większość papierosów była ukryta w skrytce za kaloryferem, która maskowana była płytą z karton-gipsu. Z kolei większość tytoniu do palenia znajdowała się w ukrytym pomieszczeniu pod posadzką w garażu.

/ Krajowa Administracja Skarbowa /

Zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 61 i 55 lat. Oprócz konfiskaty wyrobów tytoniowych, grożą im wysokie kary pieniężne, jak również kara pozbawienia wolności lub obie te kary łącznie.

Jeśli tytoń i papierosy trafiłyby na rynek to straty budżetu z tytułu niezapłaconych podatków mogłyby wynieść niemal 2 mln zł.