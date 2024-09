Prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić sprawę tajemniczego ładunku bombowego znalezionego w Gródkowie w województwie śląskim. Materiał wybuchowy był przymocowany do bramy przed jednym z domów. Służby zostały wezwane tam do płonącego samochodu. Jak ustalił reporter RMF FM, do tej pory przesłuchano m.in. sąsiadów oraz przeszukano kilkanaście samochodów i domów w pobliskich miejscowościach.

zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Zaczęło się od zgłoszenia o płonącym samochodzie w nocy z 30 na 31 sierpnia. Kiedy strażacy dojechali na miejsce, ogień zgasiła mieszkająca tam kobieta. Powiedziała, że najpierw usłyszała wybuch, a chwilę potem zobaczyła płonące auto. Na miejscu znaleziono ładunek zapalny, który najprawdopodobniej doprowadził do pożaru auta. To jednak nie był koniec. Na bramie wjazdowej zauważono duży pocisk z widocznymi antenami i czerwoną diodą. Z powodu realnego zagrożenia ewakuowano mieszkańców pobliskich domów. Pirotechnicy uznali, że nie była to atrapa bomby, dlatego pirotechnicy zabrali pocisk i zdetonowali go w bezpiecznym miejscu. Śledztwo trwa od początku września. Sprawa elektryzuje mieszkańców. Jakie są ustalenia Prokuratury Rejonowej w Będzinie? "Badamy różne motywy, ale na razie żadnego z nich jednoznacznie nie potwierdzono" - usłyszał reporter RMF FM w prokuraturze w Będzinie. Nikomu też, jak dotąd, nie postawiono zarzutów. Śledztwo dotyczy spowodowania zagrożenia dla wielu osób, które wiązało się z umieszczeniem na bramie wjazdowej na podwórko urządzenia wybuchowego z zapalnikiem rtęciowym. Do tej pory m.in. przesłuchano sąsiadów oraz przeszukano kilkanaście samochodów i domów w pobliskich miejscowościach. Zobacz również: Rozebrał wał przeciwpowodziowy, bo chciał powędkować

Opracowanie: Piotr Gądek