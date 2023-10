​Akademiki w śląskich uczelniach cieszą się dużym zainteresowaniem. Baza noclegowa w Politechnice Śląskiej, Akademii Wychowania Fizycznego oraz Śląskim Uniwersytecie medycznym jest już całkowicie zapełniona. Ostatnie miejsca w akademikach czekają na studentów Uniwersytetu Śląskiego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zainteresowanie akademikami w porównaniu do zeszłych lat jest bardzo duże. Oddaliśmy dodatkowe 500 miejsc po zakończonych modernizacjach dwóch akademików i do dyspozycji mieliśmy ok. 2500 miejsc - poinformowała rzeczniczka Politechniki Śląskiej Jadwiga Witek.

Podobna sytuacja jest w akademikach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie wszystkie pokoje w akademikach znalazły swoich właścicieli. W Katowicach zajęte są już wszystkie miejsca (686). Podobnie jest w Sosnowcu, gdzie w dwóch budynkach znajduje się 246 miejsc noclegowych. Tu również wszystkie miejsca są już niedostępne.

Dostrzegamy wzrost liczby studentów, którzy chcą w nich zamieszkać, co z pewnością podyktowane jest konkurencyjną ceną. Dla porównania - koszt jednoosobowego pokoju wraz z mediami wynosi w akademiku 800 zł. W przypadku pokoju dwuosobowego jest to 540 zł. Tymczasem za pokój w centrum miasta trzeba zapłacić około 1200/1300 zł - jest to cena bez mediów. Stąd też nasza baza noclegowa została praktycznie wyczerpana - powiedziała rzeczniczka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Dominika Kardynał.

Zainteresowanie Domem Studenta w porównaniu do poprzednich lat również wzrosło na Akademii Wychowania Fizycznego. Ta tendencja utrzymuje się od 3 lat.

Wszystkie miejsca w Domu Studenta są przyznane 160 (+19 miejsc Erasmus). Zdarza się jednak, że część nie zostaje potwierdzona, wówczas stają się dostępne. Zwykle w pierwszym tygodniu października sytuacja się klaruje - opisała Karolina Frączek z działu promocji AWF.

Tylko studentom Uniwersytetu Śląskiego może udać się zdobyć ostatnie miejsca w akademikach.

Uniwersytet Śląski dysponuje 2283 miejscami w domach studenckich. Zainteresowanie zamieszkiwaniem w akademikach jest porównywalne z latami ubiegłymi, wobec czego duża część miejsc została już zapełniona. Studenci mogą jednak w dalszym ciągu składać wnioski o miejsce w akademiku, które są na bieżąco rozpatrywane - powiedziała rzeczniczka prasowa UŚ Małgorzata Poszwa.