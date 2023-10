​Pięć koni uratowali z bagna w brąswałdzkim lesie strażacy z OSP Brąswałd i Spręcowo (Warmińsko-Mazurskie). W akcji uczestniczyli również mieszkańcy. Konie uciekły z jednego z gospodarstw.

Strażacy z OSP Brąswałd i Spręcowo brali udział w bardzo trudnej akcji ratowniczej. Zostali wezwani do ratowania koni, które wpadły do bagna. Zwierzęta pochodzą z jednego z gospodarstw w Spręcowie. Do tej nietypowej akcji doszło pod Brąswałdem.

Dzięki ogromnemu poświęceniu strażaków z grzęzawiska udało się wyprowadzić pięć koni. Akcja ratunkowa trwała ponad godzinę. Uczestniczyli w niej także mieszkańcy.