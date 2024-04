Majówka to idealna pora na krótki wypad do sąsiedniego kraju. W zasięgu kilkugodzinnej podróży samochodem, autobusem lub pociągiem są miejsca, które w tym okresie przyciągają turystów różnymi wydarzeniami.

Koszyce - dni miasta / materiały prasowe /

Drezno - parowce i biegi

Położona niewiele ponad 100 km od granicy, gospodarczo-kulturalna stolica Saksonii, zwana "miastem baroku" lub "Florencją Północy" zaprasza 1 maja na Paradę Parowców, czyli inaugurację sezonu żeglugowego po Łabie. Karawana pięknych malowniczych statków z centrum Drezna i popłynie do portu przy pałacu w Pilnitz. Ten fenomenalny spektakl będzie można obserwować z tarasów Bruchla nad Łabą.

Przy okazji warto zajrzeć na drezdeńską Starówkę, gdzie obowiązkowo trzeba zobaczyć tak słynne zabytki jak Zwinger, Opera Sempera czy Kościół Marii Panny. Dla aktywnych biegaczy majówka w Dreźnie może być nie lada wyzwaniem. 4 i 5 maja można wziąć udział w słynnym Mt.Everest Treppen Marathon, czyli biegu, w trakcie którego pokonuje się schodami przewyższenia równe wysokości największej góry świata. Więcej TUTAJ.

Berlin - stare auta

Stolica Niemiec to obowiązkowe miejsce dla miłośników starych aut. Tradycyjny zlot tych aut pod nazwą Classic Days Berlin będzie trwał od 4 do 5 maja na słynnej ulicy Kurfürstendamm w centrum Berlina. W trakcie tego weekendu za darmo można jeszcze zobaczyć Reichstag, Kościół Pamięci Cesarza Wilhelma, Katedrę Berlińską, Bramę Brandenburską, Muzeum Muru Berlińskiego lub słynny park Tiergarten.

Berlin / Krzysztof Nepelski / RMF FM

Berlin / Krzysztof Nepelski / RMF FM

Berlin / Krzysztof Nepelski / RMF FM

Praga - smacznie i biegowo

Miłośników zwierząt i smakoszy wegańskich posiłków czeska stolica zaprasza 1 maja na tradycyjny uliczny festiwal Veggie Naplavka, jak chwalą się organizatorzy - to największa wegańska impreza plenerowa w Europie! Tuż koło Mostu Karola nad brzegiem Wełtawy ustawi się kilkuset wystawców ze swoimi produktami. Więcej TUTAJ. Po degustacjach koniecznie trzeba się wybrać na zwiedzanie pięknej Pragi. Obowiązkowe miejsca to wspomniany Most Karola, Hradczany, rynek miejski ze słynnym astronomicznym zegarem, zaś dla fanów The Beatles, ściana Johna Lennona z tysiącami graffiti. Aktywni biegacze z Polski mogą także wziąć udział w miejskim maratonie po ulicach Pragi.

Praga / Krzysztof Nepelski / RMF FM

Praga / Krzysztof Nepelski / RMF FM

Kulturalna Bratysława

Stolica naszych południowych sąsiadów zaprasza w majowy weekend do Centrum Kultury i Kreatywności Nowa Cvernovka na Dzień Otwartych Galerii. Związek artystów udostępni odwiedzającym 140 galerii, a wydarzenie wzbogacą teatry dziecięce, wystawy, warsztaty i koncerty. Nowa Cvernovka jest popularnym miejscem, do którego ludzie przyjeżdżają dla kultury, edukacji lub po prostu, aby spędzić czas w przyjemnym otoczeniu. Miłośników muzyki z pewnością ucieszą Bratysławskie Juwenalia, odbywające się w dniach 3 i 4 maja. Ten wielogatunkowy festiwal na świeżym powietrzu odbywa się w stolicy Słowacji, bezpośrednio nad brzegiem Dunaju. To połączenie wysokiej klasy muzyki i wyjątkowej lokalizacji, które razem gwarantują niepowtarzalne wrażenia. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Koszyce świętują, fontanna ponownie zaśpiewa

Mieszkańców południa Polski być może przyciągnie do Koszyc ważne dla miasta wydarzenie. Po prawie rocznej rekonstrukcji, podczas majówki, 4 maja zostanie oficjalnie otwarta słynna Śpiewająca Fontanna znajdująca się kilka metrów od katedry Św. Elżbiety. Jej repertuar obejmuje ponad 200 piosenek, w których rytmie wytryskuje woda z 750 dysz. Ikoniczna fontanna będzie jeszcze bardziej spektakularna dzięki nowemu oświetleniu, a spektakle z Teatru Narodowego w Koszycach będą regularnie wyświetlane na ekranie wodnym.

Śpiewająca fontanna w Koszycach / Materiały prasowe

Podczas majówki odwiedzający będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w wielu innych wydarzeniach kulturalnych i społecznych organizowanych przez miasto Koszyce. To właśnie w tych dniach będą się odbywać XXX. Dni Miasta Koszyce, które organizowane są dla upamiętnienia przyznania miastu herbu w roku 1369. Odwiedzający będą mogli posłuchać słowackiego folkloru i koncertów muzyki nowoczesnej, do miasta przyjadą zabytkowe samochody a na rynku odbędą się targi rzemiosła. Udanej Majówki!

Praga / Krzysztof Nepelski / RMF FM