Polska Grupa Górnicza zachęca do zakupu węgla jeszcze przed nadejściem zimy. Stąd akcja promocyjna i niższe ceny, które właśnie zaczęły obowiązywać. Spółka chce także otworzyć kolejne składy węgla w 15 nowych miejscach.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Polska Grupa Górnicza ruszyła z akcją promocyjną i niższymi cenami na węgiel.

Jakie są obniżki i kto może z nich skorzystać?

Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, nowe ceny dotyczą tylko węgla groszek, ale są znacząco niższe, bo to 350 złotych mniej przy zakupie każdej tony.

Tona kosztuje obecnie ponad 1000 złotych.

Z obniżki skorzystać może każdy, kto zamówi węgiel w sklepie internetowym PGG i skorzysta ze specjalnego, promocyjnego kodu. Można go znaleźć na stronach internetowych PGG.

Oferta obowiązuje do 20 grudnia.

Powstaną nowe składy węgla

PGG chce również uruchomić nowe składy węgla w 15 kolejnych rejonach w kraju. To województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie, a także Podlasie i Pomorze.

W sumie to będzie 13 powiatów i miast.

Specjalną sieć składów węgla PGG utworzyła 2 lata temu. Należący do tej sieci są już nie pośrednikami w sprzedaży, ale bezpośrednio reprezentują spółkę, a ich obowiązek to tani dowóz węgla kupionego w e-sklepie do składu położonego najbliżej domu kupującego.

W tej chwili PGG ma w całym kraju ponad 220 takich składów.