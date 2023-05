Aktorzy, piosenkarzy i sportowcy wezmą udział w 22. Biegu po Nowe Życie. Po raz pierwszy w historii wydarzenia w sztafetach z gwiazdami, osobami po transplantacjach, przedstawicielami medycyny i partnerami pomaszerują także uczniowie.

"Bieg po Nowe Życie" / Materiały prasowe

22. Bieg po Nowe Życie rozpocznie się 13 maja o 15:00 na rynku w Wiśle.

Gwiazdy dla transplantologii

Julia Kamińska, Halina Mlynkova, Piotr Gruszka, Michalina Łabacz, Filip Pławiak, Łukasz Kadziewicz, Sara Chmiel z zespołem Łzy, Cezary Trybański, Olga Łasak, Piotr Kupicha z zespołem zespół Feel, a także Szymon Wydra - to tylko niektóre ze znanych osób startujących w 22. Biegu po Nowe Życie.

17 szkół z woj. śląskiego

Organizatorzy "Biegu po Nowe Życie" zaprosili do udziału w wydarzeniu 17 szkół z województwa śląskiego.

Jedną z nich jest Zespół Szkół nr 1 w Tychach. Tyska placówka jest zaangażowana w tematykę zdrowotną, odbywają się tam spotkania z lekarzami różnych specjalności i dietetykami. Jest to związane z profilem szkoły, są tutaj klasy przyrodniczo-badawcze i o profilu prozdrowotnym z takimi przedmiotami, jak trening personalny i elementy dietetyki.

W Wiśle pojawią się również uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce na Żywiecczyźnie. Działa tam Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy "Promyk", który zajmuje się dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu umiarkowanym ze sprzężeniem, znacznym ze sprzężeniem i głębokim.

"Bieg po Nowe Życie" rozpocznie się 13 maja o 15:00 na rynku w Wiśle / Materiały prasowe

W "Biegu po Nowe Życie" wezmą udział także uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Religi w Gilowicach. Szkoła od wielu lat propaguje zachowania prozdrowotne, 1 września 2015 roku patronem placówki jest prof. Zbigniew Religa. Placówka od lat propaguje zachowania prozdrowotne, organizowane są tu "Dni Zdrowia", podczas których młodzież ma możliwość wysłuchania wykładów znanych lekarzy różnych specjalności.

Zespół Szkół Medycznych w Bielsku-Białej to kolejna placówka, która przyjęła zaproszenie do wspierania polskiej transplantologii w wydarzeniu "Bieg po Nowe Życie". To także szkoła, która jest bardzo zaangażowana w różne prozdrowotne akcje.

Szkoły, które wezmą udział w "Biegu po Nowe Życie" odwiedzą w najbliższych miesiącach nasi bohaterowie - osoby po transplantacjach. Podczas spotkań z uczniami i gronem pedagogicznym opowiedzą o swojej walce o zdrowie i życie, o wdzięczności dla dawców i ich rodzin, o tym, że transplantacja to szansa na normalne, aktywne życie, naukę, pracę, spełnianie marzeń.