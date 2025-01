Tragiczne informacje po wczorajszym wypadku w kopalni Knurów-Szczygłowice w Knurowie w woj. śląskim. Zmarł jeden z 9 górników leczonych w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowiach Śląskich. Wiadomość przekazał szpital. W sumie poszkodowanych zostało 16 mężczyzn. Ponad 850 metrów pod ziemią zapalił się tam metan.

Teren kopalni Knurów-Szczygłowice w Knurowie / Michał Meissner / PAP

Nie żyje jeden z górników poszkodowanych w wyniku wczorajszego zapalenia się metanu w kopalni Knurów-Szczygłowice. Mężczyzna przebywał w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemanowicach Śląskich.

Mężczyzna przebywał na oddziale chirurgii ogólnej. Miał oparzenia powyżej 40 proc. powierzchni ciała, w tym bardzo zaawansowane oparzenia dróg oddechowych oraz oparzenia twarzy i głowy trzeciego stopnia.

Początkowo rannych górników przewieziono do szpitali w kilku miastach. Ostatecznie większość z nich trafiła do Siemianowic Śląskich. Łącznie przewieziono tam 9 górników.

Wszyscy od początku byli w ciężkim stanie. Mają poparzenia od 30 do ponad 80 procent powierzchni ciała i oparzenia dróg oddechowych.

Obecnie 4 górników leży na oddziale intensywnej terapii, 4 kolejnych na oddziale chirurgii.

Wstrzymane prace w miejscu wypadku

W kopalni zaraz po wypadku wstrzymano wszelkie prace w rejonie zapalenia się metanu. Cały czas utrzymuje się tam zagrożenie pożarowe. Stąd decyzja o budowaniu tam i izolacji tego obszaru. Tamy stawiane są w wyznaczonych wyrobiskach.

Po przeprowadzeniu analizy wyznaczona została strefa zagrożenia oraz miejsca, gdzie stawiane są przeciwybuchowe konstrukcje. Strefa ta obejmuje ścianę wydobywczą, w której zapalił się metan oraz sąsiednie wyrobiska.

Jak mówił w środę wiceprezes JSW ds. technicznych i operacyjnych Adam Rozmus trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku. Będzie to przedmiotem dalszego postępowania, zarówno ze strony przedsiębiorcy, jak i organów nadzoru górniczego. Ze wstępnych informacji mówimy o zapaleniu metanu, natomiast w pewnej odległości od pracującej maszyny. (...) Obserwując monitoring sieci wentylacji w tym rejonie, widzimy podniesiony poziom tlenku węgla, który może świadczyć o sytuacji pożarowej - wyjaśnił Rozmus.

Wybuchy metanu

Wybuchy metanu i pożary spowodowane zapaleniem się tego gazu, to - obok tąpnięć i wybuchów pyłu węglowego - najczęstsze naturalne przyczyny górniczych katastrof na świecie. Zagrożenie metanowe wzrasta wraz z eksploatacją coraz niższych pokładów.

Metan jest bezbarwnym gazem bez woni i smaku, lżejszym od powietrza. To główny składnik naturalnych gazów, często występujących w pokładach węgla. Pali się prawie nieświecącym płomieniem z błękitną aureolą. Tworzy z powietrzem wybuchową mieszaninę. Wybucha, gdy jego stężenie w powietrzu mieści się w granicach od ok. 4-4,5 do ok. 15 proc.

W śląskich kopalniach zdarzają się zapalenia metanu - z reguły bez poważnych skutków. Zapalenie tym się różni od wybuchu, że nie powoduje skutków dynamicznych - gaz spala się, nie ma natomiast eksplozji i podmuchu.

Aby metan się zapalił, potrzebna jest iskra. Może ona powstać np. w wyniku pracy podziemnych urządzeń lub uderzenia o siebie twardych skał.