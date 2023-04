Nadleśnictwo Bielsko zamierza dokończyć rewitalizację leśnego amfiteatru w Lipniku, peryferyjnej dzielnicy Bielska-Białej. Właśnie ogłoszono przetarg na wykonanie prac. Rzecznik nadleśnictwa Tomasz Gawęda wyraził nadzieję, że będzie on gotowy już jesienią.

Rewitalizacja amfiteatru ruszyła w maju 2020 roku. Termin zakończenia, wyznaczony na jesień 2020 roku, nie został dotrzymany, a potem był wielokrotnie przesuwany. Wykonawca uzasadniał opóźnienia m.in. skutkami pandemii, ostrą zimą i deszczową wiosną. Ostatecznie nadleśnictwo wypowiedziało umowę z wykonawcą jesienią 2021 roku.

Poprzedni przetarg, który miał wyłonić nową firmę, zakończył się fiaskiem. Teraz nadleśnictwo ogłosiło kolejny. Tomasz Gawęda powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że termin składania ofert upływa 10 maja. Nowy wykonawca będzie miał za zadanie dokończenie rewitalizację w cztery miesiące. Oznacza to, że być może już na przełomie września i października amfiteatr mógłby być gotowy - wskazał.

Gawęda dodał, że trudno określić procentowo obecny stopień zaawansowania inwestycji. Do wykonania pozostało jeszcze sporo. Prac wręcz przybyło, bo poprzednia firma wykonała niektóre rzeczy niezgodnie z projektem. Trzeba je rozebrać i poprawić - powiedział.

W amfiteatrze gotowe są między innymi wiaty i plac przy nich. Trzeba dokończyć schody oraz wykonać jeden mur oporowy oraz drogę łączącą plac dolny i górny, a także obłożyć kamieniem widownię i przymocować siedziska.

W zamierzeniach samorządu i leśników amfiteatr, znajdujący się przy niebieskim szlaku turystycznym na Magurkę Wilkowicką, ma być miejscem wypoczynku oraz spotkań społecznych i kulturalnych. O jego remont zabiegali mieszkańcy Lipnika. Starali się na ten cel pozyskać fundusze m.in. z budżetu obywatelskiego, ale było to niemożliwe z przyczyn formalnych. Inwestycja przekraczała limity finansowe, a jednocześnie teren, na którym się znajduje, nie należy wyłącznie do gminy Bielsko-Biała, a między innymi do nadleśnictwa.

Umowa z poprzednim wykonawcą opiewała na blisko 2,4 mln zł. Inwestycję finansują Nadleśnictwo Bielsko oraz samorząd Bielska-Białej. Teraz dokonano aktualizacji kosztorysu i wzrost cen został uwzględniony w dokumentacji przetargowej. Myślę, że większych niespodzianek nie będzie - zaznaczył rzecznik.

Leśny amfiteatr powstał krótko przed II wojną światową. Współcześnie popadł w ruinę.