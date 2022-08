Katowice po krótkiej przerwie wznawiają realizację programu „Mieszkanie za remont”. Do tej pory zrealizowano w mieście 17 edycji tego projektu. Umożliwia on wynajęcie w dobrej cenie mieszkania od miasta w zamian za przeprowadzenie remontu.

Rusza 18. edycja programu "Mieszkanie za remont" / Materiały prasowe

Udostępniona została nowa lista 26 lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę.

"Mieszkanie za remont" to świetna okazja na znalezienie swego lokum dla osób, które nie chcą brać kredytów na kupno mieszkania, ani płacić wysokiego odstępnego za wynajem na rynku komercyjnym. Program jest bardzo ważny dla miasta, bo pozwala zaspokajać istotne potrzeby mieszkańców, jak również sukcesywnie zmniejszać liczbę pustostanów. Zdarzają się również przypadki, że osoby spoza Katowic otrzymując "mieszkanie za remont" meldują się w Katowicach i odprowadzają podatki w naszym mieście, a to bardzo ważne w czasie wyzwań demograficznych - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Dla potencjalnych najemców bardzo ważna jest też możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach mieszkania usytuowanego w budynku stanowiącym własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Miasta - po co najmniej pięciu latach zamieszkiwania w nim. Dwa lata temu wprowadziliśmy także zapisy, które zwiększają szanse "singli" na "mieszkanie za remont". Wcześniej osoby mieszkające samotnie mogły co prawda aplikować o te lokale, ale ich szanse na zdobycie własnego lokum, przy tak wielkim zainteresowaniu, były niewielkie. Większe szanse mają także osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Dodatkowo punktujemy osoby, które już mieszkają w Katowicach - podkreśla prezydent Marcin Krupa.

Aby móc ubiegać się o mieszkanie za remont należy spełnić kilka warunków.

Po pierwsze, nie można być właścicielem innego mieszkania.

Po drugie, należy spełnić kryterium dochodowe. Przykładowo - dla gospodarstwa jednoosobowego to dochód mieszczący się w widełkach od 2007,66 zł do 5353,76 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód na jedną osobę musi mieścić się w przedziale od 1338,44 zł do 3479,94 zł.

Trzecim warunkiem jest brak zaległości z tytułu najmu, bezumownego zajmowania lokalu lub roszczenia regresowego.

Jeżeli dana osoba spełnia wszystkie warunki formalne, i na jedno mieszkanie jest więcej chętnych, a tak z reguły jest, wtedy o pierwszeństwie w zawarciu umowy decydują punkty. Tworząc punktację pod uwagę bierzemy m.in.: aktualną powierzchnię mieszkalną w przeliczeniu na jedną osobę, liczbę osób zamieszkujących dany lokal, kwestię posiadania dzieci, orzeczenia o niepełnosprawności czy też kwestię bezdomności - podkreśla Katarzyna Betka, zastępca naczelnika wydziału budynków i dróg.

Dodaje, że w tej edycji programu do wyboru jest 26 mieszkań o powierzchni od niespełna 23 m2 do ponad 77 m2. Cena najmu za 1 m2 waha się od 3,75 zł do 7,11 zł i jest uzależniona m.in. od lokalizacji, a także standardu mieszkania.

Gdzie znajdują się lokale

Lokale znajdują się w Śródmieściu (m.in. ul. Dworcowa, Francuska, Kościuszki, Mikołowska, Drzymały, Kilińskiego), Ligocie-Panewnikach (m.in. ul. Bromboszcza, Bronisławy, Emerytalna, Koszalińska, Małachowskiego, Panewnicka, Piotrowicka, Zagrody), Janowie-Nikiszowcu (m.in. ul. Oswobodzenia), Zawodziu (m.in. ul. Reja), Piotrowicach-Ochojcu (m.in. ul. Jankego, Małachowskiego) oraz Załężu (m.in. ul. Gliwicka, Marcina).

Oglądanie lokali możliwe jest po uzgodnieniu terminu z właściwym Oddziałem Eksploatacji Budynków KZGM w Katowicach od 1 do 17 sierpnia. Jeśli ktoś jest zainteresowany wynajęciem mieszkania od 18 do 31 sierpnia musi złożyć wniosek w urzędzie miasta.

Katowice zrealizowały już siedemnaście edycji "Mieszkania za remont". Do tej pory w ten sposób ponad 500 lokali znalazło swoich najemców.

Niestety z uwagi na decyzję służb wojewody program "Mieszkanie za remont", a także licytacje stawki czynszów były w ostatnich miesiącach zawieszone. Rozstrzygnięcia tej sprawy szukaliśmy w sądzie, który przychylił się do stanowiska miasta Katowice i uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego - mówi Ewa Lipka, zastępca naczelnika wydziału komunikacji społecznej katowickiego magistratu.