Budowę drogi rowerowej wzdłuż katowickiej ul. Korczaka w dzielnicy Szopienice rozpocznie jeszcze w tym roku miejscowy samorząd. Warta ponad 2,5 mln zł inwestycja wpisuje się w sieć dróg rowerowych, będzie przylegała m.in. do planowanej velostrady z Katowic do Sosnowca.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował Michał Mendala z katowickiego magistratu, wybrano już wykonawcę drogi rowerowej wzdłuż ul. Korczaka, która będzie drugim etapem tworzenia połączenia ul. Techników i al. Niepodległości w dzielnicy Dąbrówka Mała z ul. Korczaka w Szopienicach oraz trasą rowerową nr 5, wiodącą do kolonii Borki (i tamtejszych terenów rekreacyjnych) od Doliny Trzech Stawów.



Mendala zaznaczył, że prace przy pierwszym etapie tego połączenia (za ok. 5,5 mln zł) są już zaawansowane i mają potrwać do końca I kw. 2024 r. Drugi etap obejmie 850-metrowy odcinek drogi rowerowej od rejonu skrzyżowania z ul. Wandy do okolic skrzyżowania z ul. Borki.



Dwukierunkowy odcinek rozpocznie się przy posesji nr 22, skąd zostanie poprowadzony wschodnią stroną jezdni w kierunku ul. Borki. Ok. 200 metrów za szopienicką wieżą wodną powstanie przejście dla pieszych z przejazdem i stamtąd droga pobiegnie po lewej stronie jezdni, łącząc się ze strefą Tempo 30 przy ul. Borki. Powstaną też oświetlenie, zjazdy do posesji i miejscami nowe chodniki.



Inwestycja ma być gotowa w drugim kwartale 2024 r. Miasto zastrzega, że nie obejmuje ona odcinka między posesją numer 37, a zjazdem do wieży wodnej. Tam infrastruktura dla rowerów powstaje w odrębnym, rozpoczętym już zadaniu pod nazwą "Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice".

Przygotowanie pod budownictwo mieszkaniowe

Katowice w tej części miasta, czyli między dzielnicami Szopienice i Dąbrówka Wielka, chcą bowiem rozwijać funkcję mieszkaniową: w kwietniu br. zamówiły w efekcie dużego przetargu za ok. 148 mln zł m.in. budowę dróg przygotowujących tereny pod budownictwo mieszkaniowe właśnie w rejonie ul. Korczaka i pobliskiej ul. Deszczowej.



W tej lokalizacji m.in. spółka PFR Nieruchomości buduje drugą już w Katowicach swoją inwestycję - po tzw. Nowym Nikiszowcu. Przy ul. Korczaka powstaje osiedle PFRN liczące docelowo 26 budynków z 523 mieszkaniami. Inne inwestycje przygotowywali tam także prywatni deweloperzy.

Połączenie z velostradą

Droga rowerowa przy ul. Korczaka w Borkach będzie przylegała do - przygotowywanej dla miasta przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię - tzw. velostrady, łączącej z Katowicami Sosnowiec, a pośrednio także inne miasta Zagłębia Dąbrowskiego. Velostrady mają być szybkimi, bezkolizyjnymi drogami rowerowymi, mającymi służyć komunikacji między miastami.



Metropolia w lipcu br. zamówiła m.in. szczegółową koncepcję techniczną budowy velostrady nr 1 Katowice - Sosnowiec, która stanie się dla poszczególnych miast podstawą do zamawiania realizacji inwestycji: jej projektowania i budowy (GZM finansuje także wykup potrzebnych nieruchomości pod przyszłe velostrady). W Sosnowcu jeden z elementów tej przyszłej velostrady już powstaje.



Obecnie katowicki samorząd prowadzi przetarg na wykonanie pierwszego odcinka innej velostrady - nr 6 z Katowic do Mysłowic. Ten odcinek o długości prawie 4,4 km połączy dzielnice Giszowiec i Brynów.



Ponadto w dzielnicy Giszowiec trwają prace budowlane wzdłuż ul. Mysłowickiej i Kolistej, gdzie powstaje droga łącząca się z infrastrukturą zrealizowaną w ramach przebudowy węzła drogowego DK81 i DK86, a także przyszłą velostradą nr 6.



Jednocześnie projektowane są kolejne katowickie drogi rowerowe. Prace dotyczą odcinków wzdłuż ul. Francuskiej (od ul. Lotnisko do ul. Damrota) oraz od ul. Sosnowieckiej do ul. Brynicy. Nowa infrastruktura zostanie także wytyczona w Piotrowicach-Ochojcu, Ligocie-Panewnikach, Załęskiej Hałdzie i w dzielnicy Dąb.