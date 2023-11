Do nietypowego zatrzymania doszło w komendzie w Ciechanowie. Na policję zgłosił się 23-latek, który chciał się dowiedzieć, dlaczego policja szukała go w domu. Jak się okazało, był poszukiwany.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

We wtorkowy poranek do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie zgłosił się 23-latek. Młody mężczyzna w rozmowie z dyżurnym powiedział, że szukał go ktoś z policji. Przyszedł więc zapytać dlaczego.

Zdziwił się, gdy okazało się, że jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Został skazany za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu.

23-latek został zatrzymany i przewieziony do zakładu karnego.