Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zanieczyszczenia wody w Bielsku-Białej. W zbadanych przez sanepid próbkach wykryto styren, związek chemiczny użyty przy remoncie sieci wodociągowej. Przez ponad dwie doby woda w kranach w części miasta nie nadawała się do spożycia i mycia.

/ Darek Delmanowicz / PAP

Informację o wszczęciu śledztwa przekazała RMF FM prok. Agnieszka Michulec, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej. Dotyczy zanieczyszczenia, które mogło zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, spowodować obniżenie jakości wody lub zniszczenia w świecie roślin i zwierząt.

Drugi kierunek postępowania dotyczy sprowadzenia niebezpieczeństwa m.in. dla zdrowia i życia wielu osób.

Prokuratura Okręgowa ma wyjaśnić m.in. czy stężenie styrenu w wodzie było niebezpieczne dla mieszkańców i czy do zanieczyszczenia doszło z winy człowieka.

W środę popołudniu mieszkańcy części miasta zauważyli, ze woda lecąca z kranów ma żółtawą barwę i nieprzyjemny zapach. Miała zapach rozpuszczalnika - mówili RMF FM mieszkańcy.

Magistrala została wyłączona. Sanepid stwierdził, że woda jest niezdatna do picia. W mieście pojawiły się beczkowozy, z których mieszkańcy mogli czerpać wodę. Po przepłukaniu sieci i wykonaniu kolejnych badań w sobotę inspektor sanitarny zdecydował, że nadaje się już do spożycia.

Podczas posiedzenia sztabu kryzysowego Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dr n. med. Jarosław Rutkiewicz poinformował, że substancja, którą wykryto w pobranych próbkach wody, to styren. Ten związek chemiczny wchodził w skład rękawa użytego do renowacji sieci wodociągowej w Wapienicy - głosi komunikat na stronie internetowej urzędu miasta w Bielsku-Białej.

Z przekazu urzędu wynika, że stężenie styrenu było na poziomie dopuszczalnym przez Światową Organizację Zdrowia. Akredytowane laboratorium Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o. w Lędzinach wykonało badania próbek wody z 15 miejsc; w czterech z nich stwierdzono obecność styrenu. Polskie prawo nie normuje obecności tej substancji w wodzie do spożycia. Stąd Sanepid odniósł się w swoich decyzjach do poziomu, który wskazuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Poziom wskazywany przez WHO jako dopuszczalny w wodzie do spożycia wynosi 20 µg/l (mikrogramów w litrze, przyp. red.). Najwyższy poziom w tych czterech próbkach, w których wykryto styren, wyniósł 8,6 µg/l, czyli poniżej 50 procent dopuszczalnej ilości, w pozostałych trzech ten poziom wahał się od 0,3 µg/l do 0,42 µg/l - czytamy w komunikacie magistratu.

Spółka Aqua S.A., która dostarcza wodę do sieci w Bielsku-Białej zaleca, by w przypadku wystąpienia nieprzyjemnego zapachu, odpuścić wodę z wewnętrznej instalacji do chwili całkowitej wymiany wody i ustania uciążliwości zapachowych. Informacje dotyczące niewłaściwego zapachu należy zgłaszać do Aqua S.A. pod bezpłatny nr telefonu 994.