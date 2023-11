Od 13 do 30 listopada z automatycznego parkingu przy ul. Tylnej Mariackiej w Katowicach będzie można korzystać za darmo. To okazja dla wszystkich, którzy chcą sprawdzić, jak działają maszyny parkingowe. Od 1 grudnia rozpocznie się już pobieranie opłat.

Automatyczny parking na ul. Tylnej Mariackiej w Katowicach / Katowicka Agencja Wydawnicza / Materiały prasowe

Pobieranie opłat za korzystanie z automatycznego parkingu rozpocznie się 1 grudnia. Za każdą rozpoczętą godzinę posiadacze Katowickiej Karty Mieszkańca zapłacą 6 zł. , pozostali użytkownicy 12 zł.

Automat jest wyłączony zarówno ze Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania jak i poszerzonej Strefy Płatnego Parkowania, więc nie obejmują go abonamenty ustalone dla tych stref. Zanim rozpocznie się pobór opłat, przez ponad dwa tygodnie z parkingu na Tylnej Mariackiej będzie można skorzystać za darmo.

Parking automatyczny przy ulicy Tylnej Mariackiej to pierwsza tego typu inwestycja publiczna w Polsce. Wiemy, że cieszy się on dużym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców Katowic, jak i ościennych miast. By pozwolić mieszkańcom na zapoznanie się z tą technologią, do końca listopada z tego parkingu będzie można korzystać bezpłatnie - mówi Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic.

Urząd miasta wyjaśnia, że korzystanie z maszyn jest intuicyjne - można je porównać do korzystania z myjni automatycznej, gdzie urządzenia sygnalizują poprawne umieszczenie pojazdu. W parkowaniu pomagają czujniki optyczne, radarowe i sygnalizacja ostrzegawcza, które ułatwiają prawidłowe zaparkowanie samochodu na platformie transportowej.

Kierowca, który będzie chciał skorzystać z parkingu na ul. Tylnej Mariackiej, musi wjechać na specjalną platformę, a następnie opuścić pojazd i na ekranie sterowania potwierdzić, wpisując numer rejestracyjny pojazdu, że samochód został ustawiony zgodnie z instrukcją. Maszyna już w sposób zupełnie zautomatyzowany przeniesie go na wyższy poziom. Odbiór samochodu wygląda analogicznie - po uiszczeniu opłaty w kasie i zeskanowaniu potwierdzenia pozostawienia pojazdu, maszyna automatycznie sprowadzi platformę, na której pozostawiony został samochód, do poziomu umożliwiającego odbiór pojazdu przez kierowcę - wyjaśnia Agnieszka Dutkiewicz z Katowickich Inwestycji S.A.

Już wcześniej maszyny testowane były m.in. przez właścicieli lokali usługowych i hoteli przy ul. Mariackiej. Testy odbyły się w drugiej połowie sierpnia. Uczestnicy testów byli zobligowani do wypełniania formularzy ankietowych, w których dzielili się swoimi uwagami na temat obsługi maszyn parkujących. Dzięki ich uwagom udało nam się we współpracy z inwestorem pewne kwestie usprawnić. Jesteśmy coraz bliżej momentu, w którym maszyny na ul. Tylnej Mariackiej zostaną oddane do użytku i rozpocznie się pobieranie opłat - zaznacza Roman Buła, naczelnik wydziału budynków i dróg.

Parking składa się z dwóch zespołów maszyn. Ich działanie polega na wykorzystywaniu inteligentnego systemu rotacyjnego i przechowywania pojazdów na przeznaczonych do tego platformach. Pierwszy zestaw - o długości 67 metrów - to połączenie 12 modułów parkingowych. Drugi - długi na ponad 45 metrów - składa się z 8 modułów. Każdy moduł posiada niezależny wjazd/wyjazd oraz 12 platform parkingowych. To oznacza, że w obu zestawach zaparkować można łącznie 240 pojazdów.

Choć parking automatyczny jest samoobsługowy, to kierowcy nie zostaną pozostawieni bez wsparcia. Na każdym panelu obsługi i kasie płatniczej zainstalowano intercomy, dzięki którym będzie można połączyć się z pracownikami odpowiedzialnymi za zdalną obsługę i udzielanie pomocy.

Koszt inwestycji to niespełna 23 mln zł.