Dziś Światowy Dzień Kota. Schronisko dla Zwierząt w Gliwicach zachęca do adopcji, przypominając, że to duża odpowiedzialność. W piątek placówka organizuje akcję adopcyjną. W gliwickiej placówce jest obecnie około 150 kotów czekających na nowy dom.

Kot Rysiek / Maciej Borchulski / RMF MAXXX

Koty są w różnym wieku, mają różne charaktery, różne doświadczenia. Są tzw. przylepy czy rzepy i to są takie mruczące przytulańce. Są koty leniuchujące, kanapowce, ale są też imprezowicze, których głównym życiowym celem jest zabawa. Mówię o tym, bo nie każdy kot będzie pasował do każdego domu. Jeżeli przyjdziecie państwo do schroniska w Gliwicach, to pracownicy i wolontariusze spróbują podpowiedzieć, który kot będzie najlepszy dla państwa - mówi Marzena Sosnowska z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach.

W piątek, 18 lutego Schronisko dla Zwierząt w Gliwicach organizuje akcję adopcyjną.

Adopcja zwierzaka ze schroniska to odpowiedzialność, ponieważ najgorszą z możliwych sytuacji i dla zwierzaka i dla nas, jako schroniska, jest kiedy to zwierzę po pewnym czasie do nas wraca. Mówi się, że koty chodzą swoimi ścieżkami. My zawsze prosimy, szczególnie osoby, które adoptują od nas zwierzę, żeby tak zabezpieczyć swojego zwierzaka, żeby te ścieżki nie prowadziły ponownie do gliwickiego schroniska - podkreśla Sosnowska.