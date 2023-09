Niecodzienne instalacje stanęły dziś w Teatrze Zagłębia oraz na stadionie w Sosnowcu. To tekturowe, zabawkowe domki, których lokatorem jest miś Julek. Jego imię to nawiązanie do sosnowieckiej dzielnicy Juliusz, gdzie Stowarzyszenie Dom Aniołów Stróżów prowadzi placówkę dla dzieci. Miejsce to wymaga remontu i Stowarzyszenie rozpoczyna zbiórkę środków na ten cel.